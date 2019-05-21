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/Косметологія

Озвучено спосіб, як швидко позбутися целюліту

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Позбутися целюліту за кілька тижнів реально, однак для цього необхідно дотримуватися правильної дієти, займатися фізичними навантаженнями, а також проводити ручні і механічні масажі.

Як передає РІА ФАН, за словами асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб імені Рахманова лікувального факультету першого МДМУ імені Сеченова Людмили Смирнової, цей спосіб працює у комплексі.

При цьому масаж необхідно проводити двічі на тиждень, використовуючи антицелюлітні креми. Вона уточнила, що якщо просто нанести крем і чекати, то результату не буде.

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Целюліт

Целюліт

Zaloguspeha.com.ua

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