Озвучено спосіб, як швидко позбутися целюліту

Позбутися целюліту за кілька тижнів реально, однак для цього необхідно дотримуватися правильної дієти, займатися фізичними навантаженнями, а також проводити ручні і механічні масажі.

Як передає РІА ФАН, за словами асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб імені Рахманова лікувального факультету першого МДМУ імені Сеченова Людмили Смирнової, цей спосіб працює у комплексі.

При цьому масаж необхідно проводити двічі на тиждень, використовуючи антицелюлітні креми. Вона уточнила, що якщо просто нанести крем і чекати, то результату не буде.

Правильна дієта має виключати вуглеводи, що дозволить зменшити вагу. Її необхідно дотримуватися разом із виконанням фізичних вправ.

Целюліт Zaloguspeha.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ефективно скинути вагу без дієт, не зашкодивши при цьому здоров'ю, можна за допомогою дотримання 5 простих порад.

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