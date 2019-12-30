Ожиріння може врятувати від раку: вчені озвучили несподіване рішення

Надмірна вага і ожиріння можуть підвищити шанси вижити у хворих на недрібноклітинний рак легенів.

Такого висновку дійшла група австралійських вчених із Університету Фліндерса під керівництвом Майкла Соріча, чиє дослідження було опубліковано в журналі JAMA Oncology.

Однак працює це тільки в тому випадку, коли пухлина пригнічує імунітет пацієнта і терапія спрямована на блокування цього механізму.

Ожиріння може врятувати від раку zdorovieinfo.ru

Відзначається, що цей феномен називають "парадоксом ожиріння": спочатку його виявили в області хвороб серцево-судинної системи, а недавно і в онкології.

Соріч із колегами припустили, що важливим фактором може виявитися наявність у пацієнтів зайвої ваги. Вони проаналізували результати чотирьох клінічних випробувань, в яких взяли участь 1434 пацієнти. З них 490 людей були з надмірною вагою, а у 239 було діагностовано ожиріння.

Було виявлено, що шанс вижити після терапії був майже в два рази вище у пацієнтів з ожирінням, ніж у пацієнтів з нормальною вагою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені виявили, що ожиріння у людей провокує звичайний кімнатний або офісний пил.

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