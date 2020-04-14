Ожиріння або рак? Стало відомо, що небезпечніше при коронавірусі

Люди похилого віку і ті, хто страждає ожирінням, найбільше ризикують захворіти коронавірусом COVID-19, ніж хворі на рак або із захворюванням легенів.

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Такої думки дійшли вчені з Нью-Йоркського університету, пише Daily Mail. Вони досліджували 8 тисяч пацієнтів, які підхопили вірус.

Майже половина з них (46%) були старше 65 років. І, хоча вік був одним з визначальних чинників, до нього додалося ожиріння.

"Хронічний станом з найбільш сильним зв'язком з критичним захворюванням було ожиріння зі значно вищим відношенням шансів, ніж при будь-яких серцево-судинних або легеневих захворюваннях", – сказано в дослідженні.

Дослідження показало, що пацієнти у віці до 60 років удвічі частіше потребують стаціонарного лікування або штучної вентиляції легенів, якщо вони страждають ожирінням. Це робить його другим за величиною чинником ризику.

При цьому вчені звивувалися, що не виявлено жодного зв'язку між курінням і підвищеним ризиком серйозно захворіти вірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з'ясували, що легені, ослаблені курінням, більш сприйнятливі до респіраторних інфекцій. Отже, організм курця більш схильний до потрапляння коронавірусу COVID-19.