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/ Отоларингологія

В Україні провели унікальну операцію дитині

2.5т Читати матеріал російською

У Львові хірурги відновили вухо дев'ятирічній дівчинці з вродженою вадою – мікротією.

Для створення вушної раковини медики міської клінічної лікарні №8 використовували хрящ з реберної дуги, передає Expres.online.

Лікарі відзначили, що операція дуже складна, однак завдяки досвіду іноземних колег, вони навчилися проводити реконструкцію вуха за чотири години.

"Ми почали проводити такі операції після співпраці з хірургами США, які приїздили до нас в рамках хірургічної місії. За їхньою методикою, втручання тривали 5-6 годин. А коли перейняли у німецьких пластичних хірургів більш досконалий метод, тоді операції по виправленню вад розвитку вуха скоротилися до чотирьох годин ", – розповідає один з оперуючих лікарів Андрій Різник.

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В Україні провели унікальну операцію дитині

Ілюстрація

Раніше MedOboz писав, що в Дніпрі лікарі провели унікальну операцію з відновлення слуху у дитини з доброякісною пухлиною в вусі.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна Львів
Тег
лікарі
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