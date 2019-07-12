В Україні провели унікальну операцію дитині

У Львові хірурги відновили вухо дев'ятирічній дівчинці з вродженою вадою – мікротією.

Для створення вушної раковини медики міської клінічної лікарні №8 використовували хрящ з реберної дуги, передає Expres.online.

Лікарі відзначили, що операція дуже складна, однак завдяки досвіду іноземних колег, вони навчилися проводити реконструкцію вуха за чотири години.

"Ми почали проводити такі операції після співпраці з хірургами США, які приїздили до нас в рамках хірургічної місії. За їхньою методикою, втручання тривали 5-6 годин. А коли перейняли у німецьких пластичних хірургів більш досконалий метод, тоді операції по виправленню вад розвитку вуха скоротилися до чотирьох годин ", – розповідає один з оперуючих лікарів Андрій Різник.

Ілюстрація

Раніше MedOboz писав, що в Дніпрі лікарі провели унікальну операцію з відновлення слуху у дитини з доброякісною пухлиною в вусі.

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