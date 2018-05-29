В последнее время я всё чаще сталкиваюсь с одним не очень приятным феноменом: желанием лечить здоровых детей.

Обычно посыл такой: у ребенка аденоиды 2й (или 3й) степени, нам рекомендуют удалять.

И все бы ничего, если не учитывать, что жалоб, характерных для гипертрофии аденоидов нет вовсе.

Давайте поговорим, когда вообще стоит искать в аденоидах причину бед.

1. Синдром обструктивных нарушений сна:

За счёт размера увеличенные аденоиды нарушают носовое дыхание во время сна.

Жалобы: храп и/или остановки дыхания на вдохе, во время сна.

При длительной обструкции нарушается приток кислорода к головному мозгу(гипоксия): сон становится беспокойным, ребенок тяжело просыпается, днём или вялый, или гиперактивный.

Если ребенок дышит носом ночью - значит, этой проблемы нет.

2. Повторяющиеся бактериальные инфекции уха (средний отит), носа (бактериальный риносинусит):

За счёт размера аденоиды перекрывают вентиляцию уха/отток слизи из носа.

При этом обычный насморк не проходит до 14 дней, а затягивается на подольше или есть несколько эпизодов острого среднего отита

В такой ситуации сначала стоит ребенка вакцинировать от пневмококка и только в случае, если проблема остаётся и после вакцинации, думать про другие пути решения проблем с аденоидами

Ежемесячные вирусные инфекции для ребенка, посещающего детсад - это норма и аденоиды здесь не при чём, не стоит думать, что удалив их, решатся все проблемы

Степень гипертрофии аденоидов - не является самостоятельным диагнозом, важно наличие симптомов, приведенных выше.

Если же описанные жалобы имеются у Вашего ребенка, тогда вам действительно нужно на консультацию.