Прорив в лікуванні глухоти: китайські вчені назвали причину втрати слуху

Вчені з Китаю виявили новий ген, який пов'язаний з глухотою.

Дослідження, опубліковане в журналі Genetics in Medicine, описало ген ABCC1, який має варіанти, пов'язані з втратою слуху, і відіграє ключову роль у підтримці функції вушного равлики. Про це повідомляє Xinhuanet.

За допомогою скринінгу генів, секвенування і інших методів генетичного аналізу, вдалося встановити, що варіанти гена ABCC1 можуть працювати в якості насоса для витіснення токсичних речовин і продуктів метаболізму з внутрішнього вуха. В експериментах, проведених на мишах, вчені виявили, що дисфункція цих варіантів може привести до втрати слуху.

За словами фахівців, розкриття механізму функціонування варіантів цього гена може допомогти вченим забезпечити раннє попередження та розробити нове лікування для мільйонів пацієнтів з даною проблемою.

Лікар оглядає пацієнта xinhuanet.com

Порушення слуху є найбільш поширеним сенсорним дефіцитом, з частотою 1 на 500 чоловік у всьому світі. Старіння і хронічний вплив гучних шумів є основними факторами, що сприяють втраті слуху.

Як писав MedOboz раніше, у Львові хірурги відновили вухо дев'ятирічної дівчинки з вродженою вадою – мікротією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!