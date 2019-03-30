Їмо щодня: названі продукти, що викликають сліпоту

Солодощі можуть чинити шкідливий вплив на зір людини.

Вчені стверджують, що їх вживання здатне посилювати багато захворювань очей, повідомляють "Аргументи і факти". Наприклад, при віковій макулярній дегенерації прості цукри призводять до запалення, при катаракті – до набухання і змін в кришталику, підкреслюють дослідники.

У страждають ретинопатію цукор викликає незворотні пошкодження кровоносних судин сітківки, що може привести навіть до втрати зору і сліпоти. У людей з глаукомою високий рівень цукру в крові може привести до звуження кровоносних судин в очах, що може також впливати на втрату зору.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, проблеми із зором мають 300 млн людей у світі, при цьому багато про що говорить поїдання солодощів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вивчення складу продуктів на упаковці може допомогти зменшити вживання цукру і солі в раціоні.

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