Осіння депресія: сім корисних порад, як впоратися з нудьгою і зневірою

Із настанням осені дні коротшають, сонячного світла стає менше й менше, а осінні дощі навіюють нудьгу. І тут настає осіння депресія. У когось вона може минути легко, просто як хандра. А в когось перерости у справжнє захворювання, коли без допомоги лікаря вже не обійтися.

На що потрібно зважити, коли осіння депресія тільки-но постукала у двері? Коли не допомагає впоратися з нудьгою і тугою ні третя чашка кави, ані перестановка меблів, ні шопінг. Чи допоможуть у таких випадках ліки? Про це OBOZREVATEL поговорив із лікарем-психотерапевтом Олексієм Шевцовим.

Причини депресії

Причина №1: Осіння депресія починається тоді, коли стає відчутно менше сонячного світла. Це кінець вересня – початок жовтня. Як тільки сонця стало менше – організм одразу ж реагує на це. Ну а дощі остаточно занурюють у нудьгу. Коли людина бачить низькі хмари, то й настрій одразу понижується. А ще й уранці ми встаємо, коли ще темно. Все це природні обставини, які спричинюють осінню депресію.

Мало сонця

Причина №2: Але є й інші чинники. Наприклад, у кожної людини свій рівень стресу. Багато хто просто не помічає, що напружений, тривожиться, поспішає, нервує. Вважає, що це не страшно. Таке ставлення до свого психічного здоров'я призводить до того, що в людини знижується стресостійкість. Звідси й симптоми депресії.

Причина №3. Тривала робота за комп'ютером. Якщо людина багато годин на роботі чи вдома проводить за монітором, або постійно "сидить" у гаджетах, то потрапляє до групи ризику. Так само, як і ті, для кого головне – заробляння грошей, робота, діти, але тільки не власне здоров'я.

Гроші

Як виявити в себе депресію

Ознака №1. Головна ознака депресії – зниження настрою. Часто це відбувається вранці: ви прокидаєтеся – а настрою немає. Ви розумієте, що потрібно везти дітей до школи, їхати на роботу, а сил немає, енергії немає, встати неможливо. А протягом дня хилить у сон. Або навпаки: вранці ви ще бадьорі, а до півдня або ближче до вечора схожі на вичавлений лимон.

Ознака №2. І ті, й інші люди погано засинають, при цьому ніякі снодійні не діють. Тому що снодійними депресії не вилікуєш.

Осінь

Ознака №3: Не допомагають і випиті одна за одною чашки кави. Серце вже б'ється, а бадьорість так і не з'являється.

Ознака №4. Найпідступніша – прихована осіння депресія. Це коли перелічені симптоми відсутні, але болить голова, судоми у всьому тілі.

Ознака №5. У декого спостерігаються багатоденні закрепи, при яких проносні засоби не допомагають.

Ознака №6. У чоловіків і жінок відбувається зниження статевої активності. Часом у жінок стає нерегулярним цикл.

Парк

Чим небезпечна депресія

Якщо на депресію не зважати, не стежити за своїми емоціями, то вона починає повторюватися щороку. Організм сприймає це як норму. І за осінньою депресією настане весняна, потім – літня. І в результаті депресія переростає в серйозніші діагнози.

Наприклад, вегето-судинна дистонія. Хоч у нас зараз і не визнають це хворобою, але люди не перестають від цього страждати. І якщо дистонію не лікувати, то вона може перерости в гіпертонію.

Осінній парк

У багатьох, хто страждає на депресію, спостерігається захворювання щитоподібної залози. Також з'являється втома у суглобах.

Люди гладшають, тому що "заїдають" свої стреси і поганий настрій. Також може проявитися така хвороба, як синдром роздратованого кишківника. Це і здуття живота, бурчання, бігання в туалет. Це ознака того, що депресія вже почалася.

Є й психологічні наслідки. У такі періоди люди можуть призвичаїтися до алкоголю, наркотиків, азартних ігор. А дівчата, які мають гроші, можуть стати шопоголиками. Купуючи річ, вони тимчасово покращують настрій, а потім депресія повертається.

На прогулянці

Як врятуватися

Дехто намагається змінити не себе, а те, що навколо. Переставляють меблі, роблять ремонт, переїжджають у нове житло. Або від'їздять ненадовго до спекотних країн. Але депресія невдовзі повертається.

Тому потрібно міняти себе. Передусім допомогти може регулярний спорт. Якщо ви соромитеся ходити до спортзалу, то займайтеся вдома, але постійно. Почніть бігати вранці – це допоможе підбадьоритися.

Більше бігати

Також рятує їжа яскравих кольорів. Яскраві фрукти, овочі, банани, цитрусові – апельсини, мандарини, лимони. Все, що жовте, помаранчеве – все допомагає. Можна їсти шоколад, сир, горіхи, курагу.

Яскрава їжа

Обов'язково бувайте на свіжому повітрі. Навіть якщо за вікном похмуро, беріть парасольку й вирушайте на прогулянку. Тому що на вулиці, і попри хмари, сонячного світла більше, ніж удома. А ввечері в будинку подбайте, щоб було достатнє освітлення.

Займіться йогою або східними видами спорту. Тільки шукайте тренера, який не просто навчить вас вправам і прийомам, а опановувати себе, керувати емоціями. Є різні способи, як це робити.

більше гуляти

Можна розвести у квартирі квіти. Навіть два-три яскраві вазони, за якими ви будете регулярно доглядати, відвернуть вас від сумних думок і нагадають про літо.

Зверніться до психотерапевта. Він вас навчить, як правильно засинати за допомогою самонавіювання, як знімати стрес, щоб не накопичувати його в собі.

І пам'ятайте: часто антидепресанти не допомагають впоратися з осінньою нудьгою. Тим паче ніколи не призначайте їх собі самостійно. Краще на ніч випийте чай із листям м'яти.

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