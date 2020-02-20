"Життя – біль": 19-річна англійка зростом 76 см розповіла про свою хворобу. Фото

19-річна Джорджія Ранкін з Уоррінгтона, (графство Чешир, Англія), страждає від рідкісного захворювання – скелетну дисплазію, в зв'язку з якою її зріст становить всього 76 сантиметрів.

В дитинства кістки дівчини зрослися і її ріст припинилося. У 13 років їй довелося пережити важку операцію (на тазостегнових суглобах), через яку вона залишилася прикута до інвалідного крісла, проте завдяки такому рішенню її болі стали слабшими, повідомляє The Mirror.

Джорджія Ранкін The Mirror

Але і після хірургічного втручання Джорджія визнає, що її життя повне болю і щодня змушена приймати безліч ліків, щоб полегшити страждання. Крім фізичного стану дівчину бентежить і те, що вона не може купувати одяг і взуття, які їй подобаються в звичайних магазинах – всі дорослі речі їй банально великі.

Джорджія Ранкін The Mirror

У початковій школі всі вважали, що в зрості Ранкін немає нічого незвичайного. Ставши старше, вона зрозуміла, що щось не так. Її стала мучити самотність, оскільки її не кликали на вечірки разом з іншими дівчатами. Джорджія стверджує, що зараз вже вона знайшла себе і не комплексує через зріст. Вона намагається жити повним життям і веде свій блог на YouTube про макіяж, у неї більше 700 тисяч підписників.

Однак біль, яка переслідує її постійно, не дає спокою. Дівчина зізнається, що її посмішка - крізь агонію.

Джорджія Ранкін The Mirror

Джорджія Ранкін The Mirror

Під час недавньої поїздки в США Ранкін розглядала можливість використання в якості знеболюючого масло канабісу. На конгресі Маленьких людей Америки, що нараховує 70 000 чоловік (де, до речі, зріст дівчини вважається найменшим), вона дізналася, що засіб допомі іншим. Однак у Великобританії це незаконний наркотик класу B. "Я дуже засмучена, знаючи, що є щось, що може допомогти мені позбутися від болю, і усвідомлюючи, що не можу отримати до нього доступ через те, де я живу. Це мене дратує", - говорить Джорджія.

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