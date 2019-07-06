Як вибрати правильне взуття: лікар назвав основні критерії

Правильне з медичної точки зору взуття має бути якісним, не тиснути і не натирати. Від цього залежить здоров'я не тільки ніг, але і спини.

Про основні критерії вибору повсякденного взуття розповів в ефірі ObozTV лікар-ортопед Сергій Рижов.

"Якщо взуття натирає чи викликає відчуття дискомфорту – значить, воно була підібрано неправильно", – пояснив Рижов.

Він перерахував основні аспекти, на які варто звернути увагу під час покупки:

якісні, натуральні матеріали;

наявність супінатора;

наявність невеликого каблучка (до 5 см);

зручна фіксація ступні;

здатність взуття адаптуватися до форми стопи;

гарні "дихаючі" властивості;

відчуття комфорту.

"Думаю, про ціну не варто говорити. Взуття навіть може бути досить якісним і недорогим. І навпаки. Може бути дуже дороге взуття, яке конкретно вам не підійде", – наголосив медик.

Також він порадив батькам у жодному разі не купувати дитяче взуття "на виріст".

"Не потрібно нічого купувати "на виріст". Все має бути за розміром. Якщо взуття занадто велике – дитині буде незручно. Нога буде соватися, щось буде натирати", – попередив Рижов.

Якісне взуття цілком може бути недорогим. І навпаки The Three Tomatoes

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