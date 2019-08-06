Втрата нігтів і перелом: неправильні кросівки виявилися небезпечними для здоров'я

Невідповідні для занять спортом кросівки можуть спровокувати підошовний фасциіт, а також стресовий перелом і втрату нігтя на пальці.

До такого висновку прийшли вчені, передає Medicalxpress. За їхніми словами, при виборі взуття потрібно враховувати тип стопи, стиль бігу і рельєф місцевості.

"Варто показати лікарю ваше старе спортивне взуття. Модель зносу допоможе краще розібратися в особливостях ваших стоп. Також фахівцю треба розповісти про те, якого роду біль ви відчували під час бігу або після нього", – вважає лікар-ортопед Христина Роу-Бауер.

Вона наголосила, що важливо вибирати взуття в другій половині дня, коли нога стає трохи більшою.

"Віддайте перевагу взуттю з широким носком, щоб пальці не стискалися під час бігу. Якщо ви знайшли гарну пару взуття, то подумайте про те, щоб купити запасну на майбутнє. Але не з прицілом на кілька років, оскільки з роками розмір стопи може змінюватися", – підсумувала лікар.

Неправильні кросівки виявилися небезпечними для здоров'я Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, правильне з медичної точки зору взуття повинне бути якісним, не тиснути і не натирати. Від цього залежить здоров'я не тільки ніг, але і спини.

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