Вилікувати грижу без операції в медичному центрі вертебрології "Добробут"

Випадок Наталії, енергійної 30-річної архітекторки, яка працює здебільшого у Лондоні, слугує прикладом, що людина, все ж, сильніша у боротьбі з міжхребцевою грижею, навіть такою, яка здатна надовго прикути до ліжка та докорінно змінити життя.

Активне життя, постійні переїзди, заняття сноубордингом, улюблена професія, в якій Наталія почувається невтомною, сидячи годинами за кресленнями, - в один момент все це просто перестало для неї існувати, бо єдине, що оволоділо її свідомістю – біль. Нестерпний, різкий, безжальний біль.

Одного ранку Наталія просто не змогла встати з ліжка через біль, а згодом зрозуміла, що практично не володіє свою правою ногою. Даний випадок не підпадав під правила британської ургентної медицини, а планова консультація була можливою лише за 3 місяці, і Наталія прийняла рішення приїхати в Україну. Звичайно, з допомогою родичів та близьких, бо сама була неспроможною рухатись.

Проведені обстеження показали, що Наталія має міжхребцеву грижу величезного розміру – більше 2 см завбільшки. А далі – лікарі, додаткові обстеження, біль, знову лікарі, їхні неприховані емоції та подив від побаченого, адже така грижа, скоріше, може виникнути у спортсмена-важковаговика, чи вантажника, але не у молодої дівчини-архітектора. І єдине, що ясно та чітко звучало з уст спеціалістів і оформлювалося в свідомості – попереду операція; операція, яка, ймовірно, ще далі та дуже надовго віддалить від звичного життя.

Зустріч з доктором Стельмахом Ігорем Миколайовичем в медичному центрі "Добробут" стала поворотною для Наталії, бо це був перший і єдиний з лікарів-вертебрологів, який згодився лікувати Наталію консервативно, решта – просто відмовились, наполягаючи на операції з огляду на розміри грижі.

Стельмах І. М. Насправді, такий діагноз це 100% показання для оперування, але пацієнтка дуже боялася операції і наполягала на консервативному лікуванні. І я їй не відмовив, бо ми також намагаємося не направляти пацієнтів на операційне втручання, коли залишається хоч якийсь шанс на безопераційне лікування. Після операції зазвичай утворюються рубці. Хребет це механічно складний орган, а утворення рубців порушує нормальну механіку його роботи; у перспективі це не приводить ні до чого доброго. Тому якщо це можливо, ми йдемо на консервативне лікування, незважаючи на велику кількість роботи, яка за цим стоїть.

МедОбоз: Який відсоток випадків хворих з таким діагнозом мають шанс на успішне консервативне лікування?

Стельмах І. М: Це залежить також і від пацієнта, його наполегливості, віри, і надзусиль, саме надзусиль, адже, це складний, довготривалий, часом, болісний процес. Якщо пацієнт не зацікавлений та не виконує рекомендацій лікаря, це лікування не має шансу на успіх.

МедОбоз: Як довго тривало ваше лікування?

Наталія: Загалом все лікування зайняло місяць, але я лишилася надовше, щоб закріпити лікування. Дуже не хотілось, щоб це все повторювалося. Окрім масажів, в мене була корекція спини, плазма – ін’єкції для відновлення клітин. Також я мала лікувальну фізкультуру, після цього мені потрібно було робити зарядку кожного дня. Перед від'їздом я зробила контрольну МРТ, яка показала, що грижа зменшилась вдвоє.

МедОбоз: Чи можна сказати, що у межах цього випадку консервативного лікування такого діагнозу були використані нові підходи?

Стельмах І. М: Експериментів ми не робимо. Використовувалися техніки, що були апробовані і нами, і у світі. Це була командна робота нашого підрозділу, спеціалістів ззовні ми не залучали, адже у нас є усі необхідні спеціалісти.

МедОбоз: Як після лікування змінився ваш стиль життя, чи Ви робите зараз якісь особливі вправи?

Наталія: Я роблю зарядку, якщо я її не роблю - спина починає боліти. Це, здебільшого, вправи, які "розтягують" спину після сну, типу "кішка", підняття ніг, всі вони спрямовані на зміцнення м’язів спини. Практикую плавання, швидку ходу, ходжу на йогу та пілатес, однак, навіть у цих видах активностей можуть бути вправи, потенційно небезпечні для спини, то я їх не виконую.

Також, я намагаюся не вести маргінальний спосіб життя, не можна займатися агресивним спортом, чи виконувати вправи з великою кількістю присідань, менше нервувати, не перейматися з приводу життєвих дрібниць. Мені також не можна підіймати важкого, але деякі з цих обмежень справедливі для будь-якої людини, яка не хоче нашкодити своєму здоров’ю.

МедОбоз: Чи можете ви надати певні поради щодо запобігання виникненню міжхребцевих гриж?

Стельмах І. М: Однією із причин виникнення захворювань спини є тривале сидіння, малорухливий спосіб життя, створюється застій у хребті, а у жінок також у малому тазу, що має несприятливий вплив на здоров’я. Наступний фактор – психоемоційний, люди, окрім фізичного перевантаження, страждають від інформаційного. Цей фактор шкідливо впливає на загальний стан здоров’я та зменшує стійкість організму до захворювань, забирає енергію. Організмові не вистачає ресурсів для відновлення, відповідно, виникають локальні ураження у незахищеному місці – там, де є певна дисфункція. А найпростіший з методів профілактики хвороб хребта - ранкова гімнастика, у кожного з нас має бути ця звичка підтримувати здоров’я свого хребта, так само, як щодня чистити зуби.

МедОбоз: Які вправи є найкориснішими, на вашу думку, як метод запобігання виникненню гриж? Може, плавання, висіння на турніках, що ще?

Стельмах І. М: Вправи на витягування це гарний вектор профілактики, однак за умови його правильного виконання. Щодо плавання, то 90% людей плавають неправильно, і думають, що собі допомагають, але потім приходять до вертебролога. Найголовніше, плавати потрібно із розслабленим хребтом, і, також, незалежно від того, пливете ви на спині, чи на животі голова повинна бути на одній умовній лінії з вашим хребтом. Висіння на турніку також має свої особливості, оскільки, для того, аби це було ефективним, мають бути розслабленими широкі м’язи спини. Дошка Євмінова це нескладний у використанні профілактор, який можна використовувати. Але краще звернутись до реабілітологів, вони підберуть комплекс вправ, який підходить конкретній людині з урахуванням особливостей її організму. А масажі - це процедура № 1, яка використовується як в лікуванні, так і у профілактиці. І саме масажі були однією з найважливіших складових в лікуванні Наталії.

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