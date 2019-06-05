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/Ортопедія

В Україні навчилися рятувати кінцівки від ампутації: у чому суть методу

1.5тЧитати матеріал російською

Вчені з інституту ендокринології спільно з американськими колегами із центру регенеративної медицини університету Флориди почали застосовувати в Україні новий метод порятунку кінцівок від ампутації.

Для цього використовують стовбурові клітини. Це трапляється у випадку гангрени, травм, цукрового діабету (особливо під час третього варіанту), повідомляє ТСН.

Так, технологія починається зі стандартної ліпосакції: в області живота набирається потрібна кількість жиру, він потрапляє у прилад, який відфільтровує життєздатні стовбурові клітини. Саме це обладнання привезли в Україну американські вчені.

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Знайдено метод рятувати кінцівки від ампутації

Знайдено метод рятувати кінцівки від ампутації

Скріншот із відео

"Унікальність апарату в тому, що за 90 хвилин він дозволяє із жирової тканини отримати живі стовбурові клітини. Потрібна невелика кількість жиру, щоб отримати 30 мільйонів стовбурових клітин", – розповіли вчені. Відфільтровані клітини пацієнту вводять у проблемне місце ін'єкціями.

Зазначається, що у світі цю технологію використовують уже давно. Але проблема в тому, що різні етнічні групи через генетичні особливості можуть по-різному реагувати на лікування, тому вчені досліджують реакцію в різних частинах світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український стартап Kwambio разом із фондом WeFund Ventures випустили перший у світі 3D-принтер, який може друкувати людські кістки й органи. Проект отримав назву ADAM.

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Україна
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