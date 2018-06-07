Наконец-то наступило долгожданное лето, и в связи с этим я приглашаю Вас в морское путешествие. Да-да, мы поплывем на чудесном парусном судне, мачту которого представляет... позвоночный столб.

Мачта корабля

Чтобы понять важность и первостепенность позвоночного столба для нашего организма, его следует сравнить с корабельной мачтой. Представив наше тело прекрасным кораблем, назовем позвоночник осью, обладающей двумя взаимоисключающими, но обязательными свойствами - пластичностью и устойчивостью.

Корабельных дел мастера

Представьте себе, что роль палубы играет наш таз, на который опирается мачта-позвоночник. Поперечная грот-рея выглядит в виде плечевого пояса. Ванты - мышцы и ткани, играющие роль соединителей мачты с палубой, в человеческом организме имеются везде. А есть еще те, которые связаны с грот-реей/плечевым поясом. Благодаря им, наш позвоночник находится в уравновешенном положении, и мы смело можем передвигаться вертикально.

Равновесие - основа всего

Представьте себе, что мы попали в сильный шторм и равновесие нашего парусника нарушено. Такой дисбаланс может возникнуть, стоит лишь нам перенести все собственные килограммы (это уж у кого сколько есть) на одну ногу. Тут же мачта наклонится в другую сторону, чтобы поддержать баланс на корабле. В результате таз также отклонится, а поясничная область выпятится в сторону вольной ноги, словно морской краб на побережье. Грудной отдел отреагирует аналогично, поэтому наша мачта искривится до неузнаваемости.

Пирамида, но не Хеопса

Мышечную систему, поддерживающую позвоночник, словно ванты мачту, контролирует экстрапирамидная система. Ей под силу изменять тонус мышц, которые отвечают за поддержание той или иной позы. Даже если изменится сила их натяжения, благодаря своей пластичности позвоночный столб сохранит вертикальное положение.

Что ж, дорогие мои, шторм в виде искривления позвоночника нам абсолютно ни к чему. Я желаю Вам оставаться всегда с прямой спиной и гордо поднятой головой.

Берегите себя и будьте здоровы!