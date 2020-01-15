Сучасна мікрохірургія – ефективний метод корекції в ортопедії

Захворювання кистей чи стоп, травми внаслідок випадкового падіння, удару або порізу – в цих випадках, бува, не обійтися без хірургічної корекції. На щастя, нині операцію можна зробити малоінвазивно й максимально безпечно.

Оксана Мироненко, травматолог-ортопед "Добробут"

Бережіть свої кисті та стопи від травм, а в разі потреби не бійтеся звернутись по мікрохірургічну допомогу!

"Ювелірна" й мультидисциплінарна

Цю сферу медицини називають мікрохірургією, адже лікар працює з дрібними кістками, тонкими сухожилками, нервами, судинами й намагається робити якомога менші розрізи на тканинах. В практиці використовуються мініатюрні інструменти, тонесенькі шовні матеріали, маленькі шпиці, гвинтики та пластинки, часто в пригоді стає мікроскоп. Такої специфічної техніки потребує складна анатомія кисті та стопи. Аби виконувати свою роботу якнайкраще, мікрохірургу необхідно мати знання й навички в різних галузях медицини – травматології, ортопедії, нейрохірургії, судинній і пластичній хірургії. Мікрохірурги лікують переломи кісток кисті, передпліччя, стопи, рани з дефектами шкіри, закриті та відкриті пошкодження сухожилків, пошкодження та стиснення периферичних нервів, прибирають різноманітні пухлини, утворення та деформації кисті та стопи.

За оптимальним алгоритмом

Травми кінцівок може зазнати будь-хто, незалежно від віку, статі, активності та способу життя. Чи потрібне в такому разі хірургічне лікування, лікар визначає на підставі рентгенологічного, візуального та механічного обстеження. В низці випадків корекція потрібна для того, щоб у майбутньому не виникало деформацій, які можуть завдавати значного дискомфорту. А в деяких випадках годі й сподіватися на правильне відновлення без операції. Вочевидь, коли йдеться про нестабільний, багатоуламковий перелом, консервативне лікування буде неефективним. Пошкоджені кістки необхідно вправити та зафіксувати маленькими шпицями, гвинтами чи пластинами. За необхідності в післяопераційному періоді застосовується додаткова фіксація шинами або ортезами. Зазвичай вони потрібні не надто тривалий час. Так, наприклад, після оперативного лікування перелому променевої кістки (а це найчастіша травма у жінок, перелом "у типовому місці") вже за 3-5 днів можна не носити гіпс і користуватися рукою – авжеж, спочатку уникаючи великих навантажень.

Перелом променевої кістки Ілюстрація

Геть "комп’ютерну" хворобу!

Пошкодження тканин можуть бути спричинені не лише травмами. Таке поширене захворювання, як синдром карпального каналу, виникає через монотонно повторювані рухи руками – сьогодні це зазвичай робота з мишкою та клавіатурою. Такі ж симптоми розвиваються у жінок за 40, коли фізіологічно знижується рівень естрогену. Через затиснення серединного нерва людина починає відчувати слабкість кистей, оніміння (“затерпання”), біль у пальцях і кистях, який докучає здебільшого в нічний час і заважає спати.

Консервативна терапія цієї проблеми зазвичай малоефективна. А оперативне лікування вже в першу добу повертає людині сон. Навіть у "застарілих" випадках вдається поступово відновити чутливість пальців. Операція найчастіше полягає в напівзакритому або артроскопічному (ендоскопічному) розсіченні карпальної зв’язки через маленькі проколи. Вона виконується під наркозом, технікою маленьких розрізів; після завершення пацієнт лишається в клініці тільки на кілька годин.

Синдром карпального каналу Ілюстрація

Відновити впевнену ходу

Ще одну з поширених проблем пацієнти зазвичай характеризують так: "стирчить кісточка на нозі". Вальгусна деформація першого пальця стопи, крім естетичного незадоволення, може викликати дискомфорт і біль під час ходіння. Звісно, спочатку можна спробувати такі допоміжні методи лікування, як носіння устілок, масажі та фізіотерапію, – та якщо вони не дають позитивного результату, краще вдатися до оперативного лікування. Правильний варіант підбирається індивідуально, з урахуванням фізіології та способу життя пацієнта, його побажань, а також того, наскільки виражена деформація. Хірург використовує сучасне обладнання та фіксатори. Метою лікування є довготривала корекція, покращення зовнішнього вигляду стопи та якнайшвидше повернення пацієнта до звичного способу життя.

Вальгусна деформація стопи Ілюстрація

Корекція пошкоджень сухожилків на кисті – це найскладніший розділ мікрохірургії. Відновлення повноцінних рухів пальцями потребує складних поетапних оперативних втручань, спеціального обладнання, шовних матеріалів і тривалої реабілітації під контролем хірурга.

Центр травматології "Добробут" пропонує весь спектр ортопедо-травматологічної допомоги. За детальною інформацією звертайтеся за телефонами: 044/097 495 2888.

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