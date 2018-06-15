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Анастасія Копрова
Анастасія Копрова
Фітнес-тренер, реабілітологВсі статті автора

Сколиоз: краткий гид по самопомощи

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Сколиозы, асимметрии, разная длина ног, искривление таза. Меня очень часто спрашивают про то, можно ли это вылечить. Я честно скажу: сколиоз до конца не лечится. Наше тело асимметрично от природы. Поэтому если у вас сколиоз, с этим придётся работать всю жизнь, чтобы видимых последствий не было. Но иметь визуально ровную спину - это реально!

Что нужно делать:

  • Растягивать спину. Снимать спазм с зажатых мышц.

  • Делать ассиметричные упражнения. Но лучше подбирать их грамотно с тренером. Сами лучше не пытайтесь, можете сильно себе навредить

  • Укреплять мышцы спины, пресса и всего тела.

  • Идеально ещё подключить в работу остеопата. Он будет контролировать и корректировать процесс, что ускорит выздоровление.

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Автор
Анастасія КопроваАнастасія Копрова
Тема
здоров'я
Об'єкти
здоров'яПоради лікаря
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