Розроблено новий тип лікування суглобів: у чому суть

Вчені з Корнельського університету розробили синтетичну версію змащувального матеріалу для суглобів.

Винахід призначений для лікування остеоартрозу. В даний момент він знаходиться на етапі клінічних випробувань на тваринах і демонструє перспективу для подальшого застосування на людях. Про це повідомляє видання Medical Xpress.

Розроблений полімер імітує функцію природного мастила і його набагато простіше виробляти. Аналогом, який синтезується в організмі і захищає суглоби, є гіалуронова кислота.

pixabay.com

pixabay.com

За словами Девіда Патнема, професора Технічного коледжу, після завершення дослідження ефективності на собаках, препарат можна буде використовувати для лікування ветеринарного остеоартриту, а в майбутньому він може стати доступним для використання людиною.

Раніше MedOboz писав, що для зменшення болю в суглобах, важливо не тільки виконувати один тип вправ, а ще займатися розтяжкою і змінити дієту.

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