Часто пациентки - молодые мамочки - обращаются с многочисленными проблемами, вызванными постуральными нарушениями, приобретёнными в ходе беременности. Поэтому речь пойдет об изменениях, происходящих со стопами будущих мам.

Ножки бежали по дорожке…

Во время счастливого периода ожидания малыша организм будущей мамочки претерпевает колоссальные изменения и нагрузки. Меняется точка баланса тела, вследствие того, что малыш внутри растет, и ваш живот начинает выдаваться вперед. Адаптивно, она изменяется и на стопе, которая может поменять форму и расплющиться.

Мозаика

Наша стопа схожа с мозаикой: она состоит из 26 костей и 24 мышц, которые складываются определенным образом и никак иначе. В случае нарушения "узора" негативные изменения могут коснуться и всего организма в целом. Поэтому важно во время этих 9 месяцев поддерживать активный двигательный режим, чтобы избежать застоя.

Золотые рыбки

Если ваша беременность протекает с осложнениями, которые не дают возможности поддерживать двигательную активность на должном уровне, отличным выходом станет плавание. Подобно рыбкам, проводите больше времени в воде - это поможет снять осевую нагрузку на позвоночник и устранить тонус в матке.

Не-Золушки

Еще одним важным моментом является удобная, хорошо подобранная обувь. Она способствует правильной постурализации, не искривляя и никак не влияя на естественное положение вашего тела в пространстве. Если обнаружены какие-либо отклонения, остеопатическая коррекция способна вернуть тело в норму.

Босиком бы пробежаться по...

Отличным вариантом будет старое доброе хождение босиком. На морском песочке или по травке, в домашних условиях - по специальной поверхности. Достаточно с утра постоять/пройтись 5-10 минут, чтобы активизировать все датчики вашей постуральной системы.

Теперь вы знаете все основные причины, которые могут привести к негативным нарушениям формы стоп. Как избежать этого - тоже знаете. Поэтому, оставаться ли Вам Золушками или перейти на обувь "растоптанного" размера - решайте сами.