На легке: 5+ преимуществ ортопедической обуви

Ортопедическая обувь предназначена, как для людей с деформациями и заболеваниями стоп, такими, как плоскостопие, HalluxValgus ("косточка" на первом пальце стопы), пяточная шпора, так и для профилактики при длительном нахождении на ногах, лишнем весе, беременности. За счет фиксации стопы в правильном положении, снижается нагрузка на весь опорно-двигательный аппарат, обеспечивается защита от травм и комфорт при движении, снижается усталость и болевые ощущения.

Изготавливается с учетом последних медицинских исследований, а также инноваций обувной и текстильной промышленности. Ряд преимуществ делает обувь с ортопедической выкладкой очень удобной и положительно воздействующей суставы и позвоночник. Важный момент – принципиальное соответствие медицинским требованиям, что достигается за счет включения в конструкцию специальных деталей. Обувь известных мировых брендов отвечает всем действующим стандартам (международным и национальным). Качество подтверждается сертификатами мирового уровня ISO.

Разновидности ортопедической обуви для взрослых

Человеческая стопа и опорно-двигательный аппарат может быть подвержен множеству деформаций и нарушений, вызванных заболеваниями, травмами и врожденным фактором. При существующих патологиях и для предупреждения их развития производится профилактическая и ортопедическая обувь:

- для умеренно выраженных деформаций стопы;

- для сильно выраженных деформаций;

- с учетом индивидуальных особенностей;

- профессиональная – для людей, чьи профессии связаны с длительным пребыванием на ногах;

- повседневная, для ежедневного ношения на улице и в помещении;

- домашние тапочки.

Чтобы изделие выполняло свою функцию должным образом и приносило пользу, необходимо отдавать предпочтение при выборе только известным мировым брендам с надежной репутацией.

Подошва ортопедической обуви

Ее основные отличия и особенности:

- углубленная ниша для пятки, дает для стопы стабильную опору, удерживает пятку в правильном положении;

- присутствует поперечная поддержка, имеющая плюсневое возвышение снижает нагрузку на передний отдел стопы;

- супинатор поддерживает продольный свод стопы;

- фиксатор для пальцев стимулирует природное движение перекатывания;

- пробочная подошва или из ПВХ имеет исключительную гибкость и мягко защищает стопу;

- велюровая кожа хорошо вбирает пот и дает неповторимый комфорт;

- высоко размещенные края охватывают всю стопу и защищают пальцы.

Выбор известного и проверенного производителя анатомической обуви – гарантия того, что разработка конструкции велась с участием опытных врачей-ортопедов. В таких изделиях используются только высококачественные и безопасные материалы.

Проверенное годами качество Grubin

Компания Grubin была основана в Сербии в лучших традициях семейного производства обуви в маленькой мастерской еще в далеком 1930г. Завоевав свою нишу на рынке, в 1980г. началось производство ортопедической обуви. Теперь компания активно производит высококачественные изделия от обуви до стелек для коррекции стопы.

Три основные характеристики обуви Grubin:

Качество;

Привлекательность;

Надежность;

Создана при участии врачей ортопедов, что обеспечивает медицинскую эффективность.

Широкий выбор цветовых оттенков анатомической обуви для мужчин и женщин облегчит поиски наиболее подходящей модели для своего стиля. Каждое изделие продумано до мелочей, что дает надежную опору и легкость в каждом шаге.

Материалы анатомической обуви Grubin

Подошва для обуви Grubin производится из экологического материала с прекрасными качествами – пробка коры средиземноморского дуба. Чтобы обеспечить легкость и хорошую амортизацию, пробка смешивается с натуральным латексом. Такая подошва становится очень гибкой и износостойкой.

Стелька покрывается специально обработанной замшей с абсорбирующими свойствами. Эффективно смягчает контакт с твердой поверхностью, обеспечивая естественное и комфортное движение ноги. Ключевой материал для наружных элементов анатомической обуви производителя – толстая и качественная кожа, обладающая достаточной мягкостью и удобством, чтобы ногам было максимально комфортно.

Таким образом, ортопедическая обувь идеально подходит тем, у кого есть нарушения в строении стопы- приобретенные или врожденные (а по статистике от этого страдает 90% людей уже с подросткового возраста). Важно помнить, что такие проблемы, для которых разработана анатомическая обувь, как плоскостопие, артроз суставов, воспаления связок –это фактор для развития куда более серьезных заболеваний. Поэтому нужно своевременно подбирать качественную ортопедическую обувь от сертифицированных производителей.

Приобретая продукцию данного бренда в ы можете быть уверены в качестве и эффективности.

Официальный дистрибьютор на территории Украины ООО "ОртоМед Холдинг", г. Киев, ул. Луговая 9.

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