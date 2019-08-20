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/ Блоги - Ортопедія

Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установам Всі статті автора

Дергачевские костоломы засветились

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В очередной раз выделились своей уникальностью врачи нашей Дергачевской больницы. Если ее можно назвать больницей, а тех кто там работает врачами. Лично у меня не поворачивается язык называть их врачами. В общем, ближе к делу...

История началась с того, что ребенок получил травму, упав с велосипеда. Сразу был доставлен в больницу для установления диагноза (жалоба – очень болела рука). Наши "врачи" сделали рентген и когда делали рентген крутили руку как хотели. В заключении лично всем известная наша Дергачевская звезда и очень хороший эксперт, Шевяков (про эксперта – сарказм) поставил диагноз – ушиб локтевого сустава. По итогу выписал мазь и перебинтовал бинтиком. Спустя 3 дня рука почернела и ею стало невозможно двигать. Поехали в Харьковскую травмотологию где было установлено тройной перелом со смещением. Смещение сделали когда дергали руку на рентгене наши Дергачевские врачи. Было составлено заявление в министерство здравоохранения и прокуратуру на Шевякова. Были поставлены перед фактом главврач Дончак. Соответственно был вызван главврач Дончак в Харьков по прохождению этого дела. Давался срок 30 календарных дней для принятия решения (требованием было увольнение Шевякова с занимаемой должности). Были подписаны все документы Дончаком. Но спустя 30 дней, ничего не было сделано (спасибо, что вырыли себе яму). После было уже составлено заявление в прокуратуру на Дончака.

Дергачевская поликлиника

Дергачевская поликлиника

Так же лично приехал для общение с директором нашей больницы, которая вообще не понимала о чем идет речь и что от нее хотят. Извините конечно, но человек такой должности должен знать все,что происходит в больнице. На меня смотрели абсолютно не понимающие глаза. Соответственно, человек просто напросто не соответствует занимаемой должности. Дорогие "врачи" которые проходят по этому делу, если вы думаете, что это шутки и никто не занимаеться вами, вы очень ошибаетесь. Все ваши действия только способствуют вашему наказанию. Очень глупо было отправлять Шевякова в отпуск той датой которой он ставил диагноз, Так как у нас на руках справка о диагнозе с его подписью и датой. Спасибо что нарушили еще один закон. Так же глупо было закрывать рентген кабинет. Ждите новостей с прокуратуры дальше!

Сейчас же, прошу дать максимальную огласку всему этому.

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна Харків
Теги
лікарська помилка діти
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