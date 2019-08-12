Ліки для суглобів не працюють?

До захворювань суглобів, в основі яких лежить руйнування хрящів, відносяться остеоартрози і остеоартрити. Відомо використання хондропротекторів для лікування даних патологічних станів. Активними речовинами цих препаратів є хондроїтин сульфат і глюкозамін. З проблемою хворих суглобів стикається більше 20% населення віком старше 60 років. Спостерігається ураження не тільки великих суглобів, таких як колінні, гомілковостопні, тазостегнові, ліктьові. На жаль, дрібні суглоби хребетного стовпа теж страждають в незалежності від відділу.

Будова людського хряща унікальна, він розрахований на 120 років життя при правильному його використанні. В основі передчасного зношування і руйнування хрящів лежить їх неправильна експлуатація. Крім цього, погіршити стан можуть травми або інфекційні запалення суглоба. Але ключовою причиною руйнування суглобного хряща є надлишкова маса тіла.

Ілюстрація

Людський хрящ складається з хондроцитів і позаклітинного матриксу. Останній включає в себе воду, колаген, протеоглікани і мінеральні солі. Колаген – це основна структурна частина хряща білкової природи, що складається з послідовності амінокислот (замінні – гліцин, пролін, аргінін і аланін, незамінні – лізин).

Хрящова тканина не має кровоносних судин, тому практично не відновлюється. Це означає, що відновити вже зруйнований хрящ не можна. Однак запобігання його подальшому руйнуванню можливо.

Лікування остеоартрозу має кілька напрямків.

1. Прийом протизапальних препаратів:

нестероїдних – анальгін, диклофенак, німесулід та ін.;

гормональних – преднізолон, дексаметазон, гідрокортизон і ін.

Їх можна приймати у вигляді таблеток, ін'єкцій, а також за допомогою внутрішньосуглобового введення. Використання цих засобів допомагає зняти запалення, яке сприяє руйнуванню хряща.

Ілюстрація

2. Прийом харчових добавок – хондропротекторов.

3. Хірургічне лікування:

артроскопічні операції;

операції із заміни суглоба.

Всі хондропротектори представлені білками, що входять до складу колагену суглобового хряща. Їх завдання потрапити в хрящову тканину.

Як відбувається всмоктування будь-якого білка, який потрапив в травну систему людини?

Через свої великі розміри білкові молекули не здатні всмоктуватися в дрібні пори кишечника, тому щоб засвоїтися, вони розщеплюються на складові частини – амінокислоти, які, потрапляючи в кров, розносяться по всьому організму. Це стосується і хондроїтин сульфату з глюкозаміном. Їх максимальна концентрація після прийому відзначається в печінці та нирках, але не в суглобах.

Виробники цих препаратів неодноразово намагалися заявити про себе на ринку, часто їм це вдавалося досить успішно. Ці засоби не схвалені FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США), з огляду на те, що їх ефективність не була доведена. На українському фармринку ці препарати представлені дорогим продуктами, які не діють, наприклад, Структум (П'єр Фабр Медикамент Продакшн, Франція) і Дона (Роттафарм С.П.А., Італія).

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