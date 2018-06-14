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Ірина Пахомова
Ірина Пахомова
ОстеопатВсі статті автора

Как понять, что вам не хватает активности: 4 верных признака

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Время - это именно то, чего нам вечно не хватает. Не хватает, чтобы выполнить работу, выспаться или погулять. Отсюда - стрессы и гиподинамия, бич сегодняшнего дня. К чему это приводит и как с этим бороться?

Сидеть нельзя подвигаться

Как часто знаки препинания в этом предложении расставляются нами не в пользу активного образа жизни! "Сидеть, нельзя подвигаться!" - говорим мы себе, когда горят дедлайны. А между тем постоянное обездвиженное сидение у монитора может нанести непоправимый вред нашему здоровью.

Отдыхай!

Намаявшись на работе и придя домой, многих преследует лишь одна счастливая мысль: рухнуть на любимый диван и принять обездвиженную позу. Но, просидев без движения 8 и более часов в офисе, пассивная позиция дома не поспособствует оздоровлению и полноценному отдыху.

Напротив, сидение приводит к таким бедам, как костная и мышечная дистрофии, сахарному диабету и ожирению. В конечном итоге человек может превратиться просто в развалину.

It's time to move

Наш организм довольно продуманная штука. Если в нем намечаются неполадки и застой, он сигнализирует об этом хозяину рядом признаков. Вовремя обратив на них внимание, Вы сможете избежать многочисленных проблем со здоровьем.

Итак, пора TO MOVE, если:

  • Вы ощущаете неприятное жжение или даже судороги в икрах - это явный признак того, что там накопилась кровь, которую срочно необходимо разогнать;

  • Вы ощущаете слабость в области ягодиц, икр и бедер - это означает, что от длительного бездействия они истощились. Причина в том, что именно эти мышцы - самые пассивные и при сидении они ничегошеньки не делают;

  • В сосудах задерживается фермент липопротеинлипаза, регулирующий уровень липидов в крови, отвечающий за образование атеросклероза;

  • Обездвиженность провоцирует защемление нервов, проявляющееся болью во всем теле, особенно в области плеч, низа спины и шеи.

Чтобы избежать последствий гиподинамии - чаще и активнее двигайтесь. Не забывайте делать перерывы между работой - несколько минут просто походите или потянитесь - это и полезно!

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Автор
Ірина ПахомоваІрина Пахомова
Тема
здоров'я
Об'єкти
здоров'яФітнесПоради лікаря
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