Ходити босоніж корисно? Ортопед поділився порадою

У теплу пору року медики рекомендують ходити босоніж по траві, гальці чи гравію.

Як розповів в ефірі ObozTV лікар-ортопед Сергій Рижов, ходіння босоніж по нерівній поверхні є своєрідною "гімнастикою" для м'язів і зв'язок ступні.

"Коли ми у взутті, то всі нерівності на дорозі нівелюються твердою підошвою. І, по суті, м'язи і зв'язки ступні не працюють повноцінно", – зазначив медик.

"Коли людина йде босоніж по камінцях і горбинках, то м'язи і зв'язочки починають підлаштовуватися під ці нерівності. Це змушує їх працювати. Вони скорочуються, розтягуються. Це як гімнастика", – пояснив він.

Рижов порадив за можливості ходити босоніж і дорослим, і особливо – дітям. Наприклад, на дачі чи на галечному пляжі.

"Пройшовшись пляжем, по гальці або грунтовій доріжці босими ногами – ви вже потренували свою ступню. Навіть нічого не роблячи для цього спеціально", – наголосив ортопед.

У домашніх умовах, за його словами, також потрібно займатися зміцненням м'язів і зв'язок ноги. Для цього можна робити масаж і нескладні вправи: ходити на зовнішній і внутрішній поверхні стопи, "перекочуватися" з п'яти на носок тощо.

Ходіння босоніж тренує м'язи ступні blog.bulletproof.com

Місце для ходіння босоніж потрібно обирати акуратно. Раніше міколог і бактеріолог Оксана Вольська розповіла ObozTV про можливість "підчепити" грибок (мікоз) на піщаних пляжах. Особливо ризикують люди зі свіжим педикюром, травмованими нігтьовими пластинами, подряпинами та іншими порушеннями шкірного покриву на ногах.

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