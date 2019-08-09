Факти про скелетну систему людини, її функції і захворювання

Людська скелетна система складається з великої кількості кісток. На додаток до них вона включає в себе мережу сухожиль, зв'язок і хрящів, які з'єднують кістки одна з одною. Скелетна система забезпечує структурну підтримку людського тіла і захищає органи. Наші кістки також виконують кілька інших життєво важливих функцій: виробництво клітин крові; зберігання і виділення жирів і мінералів.

Розвиток і будова скелета

Скелет немовляти складається з близько 300 окремих кісток. Коли ріст припиняється (це, як правило, до 25 років), в організмі залишається 206 кісток, які розділені на дві категорії в залежності від призначення і розташування: осьовий і апендикулярний скелет.

Осьової скелет містить 80 кісток, включаючи череп, хребет і грудну клітку. Він формує центральну структуру скелета і захищає головний, спинний мозок, серце і легені.

Решта 126 кісток складають апендикулярний скелет; це руки, ноги, плечовий і тазовий пояс. Нижня частина апендикулярного скелета захищає основні органи, пов'язані з травленням і розмноженням, і забезпечує стабільність при ходьбі або бігу людини. Верхня частина забезпечує більший діапазон рухів при підйомі і перенесенні предметів.

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За формою кістки діляться на:

довгі – знаходяться в руках, ногах, пальцях рук і ніг. Ці кістки мають циліндричну форму. Вони рухаються, коли м'язи навколо них скорочуються, і вони є найбільш рухливими частинами скелета;

короткі – знаходяться в зап'ястях і щиколотках і приблизно рівні за довжиною, шириною і товщиною;

плоскі – складають череп, лопатки, грудину і ребра. Захищають внутрішні органи і служать опорою для м'язів;

нерегулярні – це кістки спинного мозку і обличчя, які через свій унікальний розмір не відповідають жодній з інших категорій форми;

сесамоподібні – знаходяться в руках, зап'ястях, ступнях, вухах і колінах. Ці маленькі круглі кістки укладені в сухожилля і захищають їх від сильного тиску і сили.

Є деякі відмінності між чоловічими і жіночими скелетами. Наприклад, жіночий таз, як правило, є більш широким, тонким і округлим, ніж чоловічий.

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Що знаходиться в кістках?

Три основних типи матеріалу, які складають кожну кістку в вашому тілі: компактна кістка, губчаста кістка і кістковий мозок.

Приблизно 80% кожної кістки – це компактна кістка, яка є самим твердим і сильним типом кістки і яка дозволяє організму підтримувати свою вагу. Вона складає зовнішні шари кістки і захищає її внутрішні частини, де відбувається багато життєво важливих функцій.

Близько 20% кожної кістки – губчаста кістка, яка заповнена великими отворами і проходами. Найчастіше губчастий кістковий матеріал, виявляється ближче до кінців окремих кісток, заповнений кістковим мозком, нервами і кровоносними судинами.

Два типу кісткового мозку заповнюють пори губчастої кістки. Приблизно половину становить червоний кістковий мозок, який знаходиться в основному в плоских кістках, таких як лопатки і ребра. Тут утворюються всі червоні і білі кров'яні тільця і ​​тромбоцити. Інша половина кісткового мозку – жовтий кістковий мозок, який знаходиться в довгих кістках, таких як кістки стегна, і складається в основному з жиру. Кровоносні судини проходять через обидва типи кісткового мозку для доставки поживних речовин і видалення з них відходів.

У кістках є чотири основні типи клітин:

остеобласти – створюють нові або відновлюють існуючий кістковий матеріал, коли кістки ростуть або ламаються. Коли остеобласти успішно закінчують свою роботу, вони видаляються, перетворюючись в остеоцити або покриваючі клітини;

остеоцити відповідають за обмін мінералів і зв'язок з іншими сусідніми клітинами;

остеокласти руйнують існуючий кістковий матеріал і реабсорбируют його. Ці клітини часто працюють з остеобластами, щоб вилікувати і змінити форму кістки після розриву, щоб звільнити місце для нових кровоносних судин, нервів;

покриваючі клітини – повністю покривають зовнішню поверхню кісток. Їх основна функція полягає в контролі руху мінералів, клітин і інших матеріалів в кістки і з них.

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Як і будь-який орган або частина людського тіла, кістки схильні до травм і хвороб. Деякі з найбільш поширених захворювань, які можуть вплинути на кісткову систему:

остеопороз - це захворювання, яке призводить до зниження щільності і міцності кісток. Може бути викликане генетикою або нездоровим способом життя;

лейкоз – тип раку, який починається в кістковому мозку і лімфатичної системи;

артроз – це захворювання, яке викликає руйнування хряща, що захищає кінці кісток в суглобах. Може призводити до пошкодження кісток, викликаючи значний біль, запалення навколишніх тканин і обмеження руху.

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