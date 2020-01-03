Експерт розповіла, як швидко впоратися з артритом

Існує думка, що артрит – це хвороба літніх людей. Але в дійсності, як кажуть лікарі, це зовсім не так.

"Запалення в суглобах може торкнутися і молодих, наприклад, через нестачу активності, ненормовані важкі фізичних навантаження або переохолодження. В першу чергу під удар потрапляють коліна – захворювання проявляється спочатку ниючим, потім гострим болем, хрускотом в суглобах і т.д." , - розповіла MedOboz ревматологиня Оксана Лівінська.

За словами докторки, розвиток артриту можна запобігти або "заморозити" його розвиток, якщо хвороба вже почала розвиватися. І допоможуть у цьому не тільки особливе харчування і дозовані навантаження, а й спеціальна щоденна гімнастика, яка дозволить розробити суглоби і зробити їх більш рухливими і витривалими.

Запалення і біль в суглобах - доля не тільки літніх людей MPort

Вправа 1

Встаньте прямо, ноги разом, коліна злегка зігнуті. Упріться руками в стегна над колінними суглобами. Тепер плавно, злегка пружинячи, але не відриваючи стоп від підлоги, обертайте колінами за годинниковою стрілкою, ніби малюєте навколо себе велике коло. Зробіть 10 таких оборотів, потім повторіть на іншу сторону.

Вправа 2

Станьте рівно, ноги разом, руки на талії. Зігніть ліву ногу до прямого кута і підійміть так, щоб стегно і підлога були паралельні один одному. Витягнувши стопу, починайте малювати уявний коло по підлозі, постійно збільшуючи радіус. "Намалюйте" по 10 кіл за і проти годинникової стрілки, потім поверніться в ВП та повторіть на праву ногу.

Вправа 3

Початкове положення – як в попередній вправі. Підніміть також ліву ногу, візьміться рукою за щиколотку (якщо потрібно, тримайтеся правою рукою за опору для рівноваги). Плавно рукою підтягніть ногу назад так, щоб стопа торкнулася сідниць (ваша мета – відчути, як тягнеться м'яз стегна). Затримайтеся в такому положенні на хвилину, потім повторіть на іншу сторону.

Вправа 4

Ляжте на каремат або плед на підлозі, ноги витягнуті, руки вздовж тіла. Зігніть ліву ногу, підтягніть коліно до грудей, якщо потрібно, підтримуйте ногу рукою. При цьому стежте, щоб поперек не відривався від підлоги. Затримайтеся так на 15 секунд, потім поверніться в ВП та повторіть на праву сторону. Виконайте все по 5 разів на кожну ногу.

Вправа 5

Для цієї вправи також знадобиться каремат або плед. Сядьте на підлогу, ноги прямі разом, спина рівна. На глибокому видиху потягніться корпусом вперед, намагаючись покласти груди (не подборіддя і лоб!) на стегна і руками дотягніться до стоп. Затримайтеся в нижній точці на 10 рахунків, потім поверніться в ВП. Повторіть всі 5 разів.

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