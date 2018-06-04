В процессе сна грыжи, протрузии и остеохондроз развиваются иногда еще быстрее чем от сидения в офисе. И тут важно учесть три фактора: поза для сна, матрас, подушка.

Поза для сна

Неправильная поза для сна увеличивает риск развития грыжи поясничного отдела позвоночника и ухудшение сколиоза.

Лежа на животе. Запрещено. Во время сна на животе, во-первых, расслабляются мышцы пресса и перестают поддерживать поясницу, а во-вторых сила тяжести начинает давить на спину и прогибать еще больше поясничный отдел и создавать в нем компрессию. У многих болит спина по утрам от долго лежания на спине.

Лежа на боку. Запрещено. Если у вас сколиоз, то вы неравномерно дозируете нагрузку на и так искривленный позвоночник, искривление увеличивается еще больше. Особенно это важно для детей. Есть только один вариант: каждые пол часа ставить таймер чтобы переворачиваться. Вы готовы так запарится и нарушить свой сон?

Лежа на спине. Самая безопасная поза. Поясница прижата к матрасу и не создается дополнительное напряжение. Позвоночник лежит ровно и искривление не увеличивается. Идеально, если ноги согнуты в коленях под 90 градусов.

Матрас

Выкиньте старые советские диваны и купите уже себе кровать.

Важно подобрать себе правильный матрас. И здесь нельзя экономить.

Пробуйте разные, экспериментируйте, но найдите тот, который для вас окажется наиболее комфортным.

Подушка

Если у вас нет правильно подушки, то можете забыть о здоровом позвоночнике.

Как нельзя спать:

Полусидя (на больших подушках или подкладывая 2-3) это прямой путь к грыже. Голова во время сна не должна быть запрокинута и должна быть в уровень со всем телом. То есть от макушки до копчика должна быть одна прямая линия параллельная полу.

На перьевых советских подушках. Из-за них запрокидывается голова. Мышцы спазмируются и перекрывают кровоток мозга. Мозг недополучает питания. В лучшем случае вы не высыпаетесь, в худшем идете к инсульту.

Купите ортопедическую подушку, если у вас еще нет грыжи. Если у вас есть грыжа шейного отдела, то вы должны были её купить вчера.