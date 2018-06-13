У многих болит спина во время беременности и почему-то все связывают возникновение этих болей с дефицитом кальция. У нас как послушаешь, так все прямо сплошь дефицитные по всем группам витаминов и микроэлементов, особенно женщины, особенно беременные.

На самом деле нет никакой взаимосвязи между кальцием и болями в пояснице.

Самыми распространёнными причинами (до 90% случаев) являются механические факторы, к ним относятся:

Увеличение нагрузки на мышцы спины в связи с ростом у беременной матки и смещением центра тяжести тела.

Слабость мышц брюшной стенки.

Увеличение подвижности суставов за счёт естественных гормональных изменений.

Задержка жидкости в тканях также играет свою роль.

Чаще всего они возникают во второй половине беременности и проходят после родов.

Чем себе помочь?

Правильная и удобная обувь: не невысокий каблук и не на плоской подошве, а хорошая обувь с поддержкой свода стопы.

Спать лучше на матрасе средней и высокой жесткости, он обеспечивает лучшую поддержку позвоночника.

Стараться меньше нагружать поясницу. Не нагибаться вниз, если нужно что-то поднять, делать это присаживаясь, сгибая ноги в коленях и держа спину ровно. Обуваться сидя на стуле, просить помощи близких, если самой уже сложно это делать.

Сидеть с подушкой под поясницей, в удобном кресле с хорошей поддержкой спины.

Спать на боку, подкладывая подушку под живот и между ног.

Спорт в помощь, как всегда. Он и боли облегчит и подготовит вас к предстоящим родам.

Можно пробовать использовать тепло или холод на болезненную область.

Иногда короткими курсами обезболивающие препараты.

И хорошая новость - все проходит после родов.