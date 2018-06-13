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Ольга Бєлоконь
Ольга Бєлоконь
Акушер-гінеколог, лікар-блогерВсі статті автора

Боль в спине при беременности: как от нее избавиться

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У многих болит спина во время беременности и почему-то все связывают возникновение этих болей с дефицитом кальция. У нас как послушаешь, так все прямо сплошь дефицитные по всем группам витаминов и микроэлементов, особенно женщины, особенно беременные.

На самом деле нет никакой взаимосвязи между кальцием и болями в пояснице.

Самыми распространёнными причинами (до 90% случаев) являются механические факторы, к ним относятся:

  • Увеличение нагрузки на мышцы спины в связи с ростом у беременной матки и смещением центра тяжести тела.

  • Слабость мышц брюшной стенки.

  • Увеличение подвижности суставов за счёт естественных гормональных изменений.

  • Задержка жидкости в тканях также играет свою роль.

Чаще всего они возникают во второй половине беременности и проходят после родов.

Чем себе помочь?

  • Правильная и удобная обувь: не невысокий каблук и не на плоской подошве, а хорошая обувь с поддержкой свода стопы.

  • Спать лучше на матрасе средней и высокой жесткости, он обеспечивает лучшую поддержку позвоночника.

  • Стараться меньше нагружать поясницу. Не нагибаться вниз, если нужно что-то поднять, делать это присаживаясь, сгибая ноги в коленях и держа спину ровно. Обуваться сидя на стуле, просить помощи близких, если самой уже сложно это делать.

  • Сидеть с подушкой под поясницей, в удобном кресле с хорошей поддержкой спины.

  • Спать на боку, подкладывая подушку под живот и между ног.

  • Спорт в помощь, как всегда. Он и боли облегчит и подготовит вас к предстоящим родам.

  • Можно пробовать использовать тепло или холод на болезненную область.

  • Иногда короткими курсами обезболивающие препараты.

И хорошая новость - все проходит после родов.

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Автор
Ольга БєлоконьОльга Бєлоконь
Тема
Вагітність і пологи
Об'єкти
здоров'яПоради лікарявагітність
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