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/Ортопедія

Батько героїчно доглядає за хворою артритом дружиною і трьома дітьми

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Британець доглядає за своєю хворою на важку форму артриту дружиною і трьома маленькими дітьми, залишаючись єдиним годувальником і опікуном своєї сім'ї.

Про це пише The Sun.

37-річній Мартіні Еванс ще в дворічному віці поставили діагноз ювенільний ідіопатичний артрит. Причина появи даної хвороби невідома, багато дітей переростають захворювання, однак у жінки виникло загострення через півроку після народження трьох дітей.

Батько героїчно доглядає за хворою артритом дружиною і трьома дітьми
Батько героїчно доглядає за хворою артритом дружиною і трьома дітьми

Вона змушена вести постільний режим, відчуваючи нестерпний біль в суглобах. Мартіна не може встати з ліжка, самостійно справляти нужду і виконувати гігієнічні процедури без сторонньої допомоги.

Її чоловік Девід вимушено став опікуном Мартіни – він встає в будь-який час дня і ночі, щоб перевернути її на іншу сторону, віднести в туалет і дати їй ліки. Одночасно чоловік виховує трьох дітей, годує їх, одягає і купає.

Батько героїчно доглядає за хворою артритом дружиною і трьома дітьми
Батько героїчно доглядає за хворою артритом дружиною і трьома дітьми

У зв'язку з хворобою дружини Девід працює неподалік від будинку, тому що Мартіні в будь-який момент може знадобитися його допомога.

Мартіна розуміє, як складно доводиться чоловікові, цінує його турботу і опіку, називаючи себе найщасливішою жінкою в світі.

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Яковенко Дуня
Яковенко Дуня
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