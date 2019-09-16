Сегодня спала на очень неудобном диване и очень неудобной подушке. Хотя у меня сейчас и нет проблем со спиной и меня ничего не беспокоит, но разогнуться с утра стало проблемой. Конечно, я сразу сделала упражнения. И сейчас поделюсь ими.

Итак, упражнения:

не вставая с постели перевернуться на спину и медленно подтянуть по одной ноге к животу и плотно прижать их. В этом положении растягивается поясница и уходит дискомфорт. Так лежать 2-3 минуты;

подтягивать ноги к животу в динамике по 20-30 раз;

выпрямляем ноги, руки за голову и медленно поднимаем только голову. Вытягиваем шею и за ней весь позвоночник;

сгибаем ноги в 90 градусов в колене. Стопы на кровати. И начинаем поднимать медленно таз;

уже можем подняться с кровати. Поднимаемся строго через бок! И идём ложиться на аппликатор (коврик с колючками) лежим 2-3 минуты;

после коврика берём валик. Валик должен быть мягкий. Ролик для пилатеса не подходит. И вытягиваемся на нем то вправо, то влево. 30 раз. В конце делаем круги руками;

скатываемся с валика и растягиваемся. По одной прямой ноге подтягиваем к груди. Тянем ногу;

и последнее... легкая скрутка. После неё встаём и чувствуем приятные ощущения в спине.

Какие вспомогательные средства помогают сделать сон более здоровым?

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Поза для сна:

лежа на животе – запрещено. Во время сна на животе, во-первых, расслабляются мышцы пресса и перестают поддерживать поясницу, а ,во-вторых, сила тяжести начинает давить на спину и прогибать еще больше поясничный отдел и создавать в нем компрессию. А если есть компрессия, значит начинают развиваться заболевания. Грыжи, протрузии и тд. Мышцы спазмируются и со временем возникает боль;

лежа на боку – запрещено. Во время сна на боку одна часть мышц зажимается, другая наоборот чрезмерно ослабляется. Для здорового человека это не страшно, но если есть сколиоз, то история совсем другая. Особенно важно отучить спать на боку детей, у которых уже начал развиваться сколиоз. Данное положение может способствовать его прогрессированию.

Лежа на спине – самая безопасная поза. Поясница прижата к матрасу и не создается дополнительное напряжение. Позвоночник лежит ровно и искривление не увеличивается. Идеально, если ноги согнуты в коленях под 90 градусов.

Матрас:

Заменить старый советский диван на более новый уже будет огромной пользой для наших спин. Ортопедический матрас должен быть средней жесткости. В исключительных случаях нужен жесткий. Часто с непривычки от него может сильно болеть спина. Слишком мягкий может создавать чрезмерные изгибы в позвоночнике. Поэтому выбирайте средней жёсткости. Он оптимальный.

Поза для сна и матрас это всего лишь 30% здоровья. Основное – это подушка!

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Что вредно?

сон полусидя (на больших подушках или подкладывая 2-3) это прямой путь к грыже. Голова во время сна не должна быть запрокинута и должна быть в уровень со всем телом. То ест от макушки до копчика должна быть одна прямая линия параллельная полу. Исключение составляет период после операций или реабилитация. В редких случаях врачи могут прописать сон полусидя на высоких подушках;

перьевые большие подушки. Из-за них запрокидывается голова. Мышцы спазмируются и перекрывают кровоток мозга. Мозг недополучает питания. В лучшем случае вы не высыпаетесь, в худшем постоянные головные боли, мигрени;

сон без подушки. Если есть холка, то без подушки спать ни в коем случае нельзя. Холка возникает только при сильной сутулости. В этом случае опять же во время сна будет сильно запрокидывался голова.

Что можно?

ортопедическая подушка. Она подбирается строго индивидуально. Какая подходит лично Вам сказать не могу. Здесь надо смотреть в первую очередь тип осанки. Важно знать: на ортопедической подушке может быть некомфортно первые несколько недель. Не спешите разочаровываться! К ортопедическим подушкам надо привыкнуть;

подушка не высокая. Например, из гречки или любой крупы. Шея во время сна на таких подушках принимает правильное положение;

сон без подушки. Наверно, это самое лучшее, если бы не одно но! Возвращаемся в начало статьи... не должно сильной сутулости. Голова во время сна не должна запрокидываться. Она должна лежать ровно. Кстати, в случае сна без подушки как раз подойдёт жесткий матрас.

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