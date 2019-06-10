Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Офтальмологія

Як зберегти зір: названі топ-7 продуктів

1.7тЧитати матеріал російською

Гормон мелатонін може допомогти зберегти зір. Згідно декількох досліджень, він захищає сітківку ока від окисного стресу.

Дегенерація жовтої плями - найпоширеніша причина втрати зору у людей старше 65 років. Вживання продуктів, багатих мелатоніном може бути ефективним в якості профілактики, повідомляє DiLei.

MedOboz зібрав 7 продуктів, корисних для зору:

  • ананас;

  • банан;

  • шпинат;

  • цибуля;

  • мигдаль;

  • волоський горіх;

  • вишня.

Новини
Запропоновано ефективний спосіб знизити навантаження на очі
Ананас

Ананас

pixabay.com

Банан

Банан

pixabay.com

Шпинат

Шпинат

pixabay.com

Цибуля

Цибуля

pixabay.com

Мигдаль

Мигдаль

pixabay.com

Волоський горіх

Волоський горіх

pixabay.com

Вишня

Вишня

pixabay.com

Як повідомляв MedOboz, раніше вчені встановили, що люди похилого віку схильні до вищого ризику проблем із зором, ніж інші групи населення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Тег
здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини