Як зберегти зір: названі топ-7 продуктів

Гормон мелатонін може допомогти зберегти зір. Згідно декількох досліджень, він захищає сітківку ока від окисного стресу.

Дегенерація жовтої плями - найпоширеніша причина втрати зору у людей старше 65 років. Вживання продуктів, багатих мелатоніном може бути ефективним в якості профілактики, повідомляє DiLei.

MedOboz зібрав 7 продуктів, корисних для зору:

ананас;

банан;

шпинат;

цибуля;

мигдаль;

волоський горіх;

вишня.

Новини Запропоновано ефективний спосіб знизити навантаження на очі

Ананас pixabay.com

Банан pixabay.com

Шпинат pixabay.com

Цибуля pixabay.com

Мигдаль pixabay.com

Волоський горіх pixabay.com

Вишня pixabay.com

Як повідомляв MedOboz, раніше вчені встановили, що люди похилого віку схильні до вищого ризику проблем із зором, ніж інші групи населення.

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