Як зберегти зір: названі топ-7 продуктів

Гормон мелатонін може допомогти зберегти зір. Згідно декількох досліджень, він захищає сітківку ока від окисного стресу.
Дегенерація жовтої плями - найпоширеніша причина втрати зору у людей старше 65 років. Вживання продуктів, багатих мелатоніном може бути ефективним в якості профілактики, повідомляє DiLei.
MedOboz зібрав 7 продуктів, корисних для зору:
ананас;
банан;
шпинат;
цибуля;
мигдаль;
волоський горіх;
вишня.
Ананас
pixabay.com
Банан
pixabay.com
Шпинат
pixabay.com
Цибуля
pixabay.com
Мигдаль
pixabay.com
Волоський горіх
pixabay.com
Вишня
pixabay.com
Як повідомляв MedOboz, раніше вчені встановили, що люди похилого віку схильні до вищого ризику проблем із зором, ніж інші групи населення.
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