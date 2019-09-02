Як визначити глаукому на ранніх стадіях: названо єдиний точний спосіб

Глаукома – підвищений внутрішньоочний тиск – одна з головних причин інвалідності органів зору в Україні.

Про причини виникнення цього захворювання і способи визначити глаукому на ранніх стадіях в ефірі ObozTV розповів офтальмолог, доктор медичних наук Сергій Риков.

За словами медика, глаукома часто передається у спадок і ризики підвищуються після 40 років.

"У нас в очах виробляється певна кількість рідини. І скільки виробляється – стільки має відтікати. Тоді буде стандартний, нормальний тиск. А після 40 років, за рахунок зашлакованості організму, в середині ока може утворитися певний "фільтр". Цей "фільтр" забивається, око збільшується в об'ємі та підвищується тиск", – пояснив Риков.

Він підтвердив, що глаукома зазвичай протікає безсимптомно і безболісно, тому часто виявляється вже на пізніх стадіях.

"Центральна гострота зору залишається високою до третьої стадії. Зменшується тільки поле зору... Людина при третій стадії може бачити на 100%, але (простір, що охоплюється оком. – Ред.) вже буде набагато меншим", – уточнив професор.

Лікар наголосив, що профілактична міра в даному випадку лише одна – своєчасний огляд.

"Якщо є генетична схильність – у мами, бабусі була глаукома – то ви повинні в 35 років обов'язково пройти обстеження... І якщо все нормально, то потім перевіряти зір щороку. Якщо у вас в родині немає глаукоми, то потрібно перевіряти стан очей з 40-річного віку кожні три роки", – порекомендував він.

Риков зауважив, що наразі існує "золотий стандарт діагностики глаукоми". Крім перевірки очного тиску, в нього входить перевірка поля зору, оптична когерентна томографія та інші спеціальні дослідження.

Глаукома найчастіше протікає безсимптомно і тому вкрай небезпечна health.harvard.edu

MedOboz нагадує, що існує 6 найбільш ранніх ознак глаукоми – помітивши їх, необхідно негайно звернутися до офтальмолога.

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