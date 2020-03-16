Вплив гаджетів на дітей і дорослих

У сучасному світі нас оточують багато пристроїв: смартфони, електронні книги, ноутбуки і ультрабуки, планшети і інше. Ситуація склалася насправді абсурдна: гаджети створені, щоб служити людині, а на ділі вони часто підпорядковують людину собі. Особливо небезпечно, коли з'являється залежність від гаджетів у дітей.

З раннього дитинства діти дивляться мультики на планшетах, потім підростають і більше захоплюються онлайн іграми, роликами і соціальними мережами.

В Україні в середньому кожен п'ятий школяр має порушення зорових функцій, які виникли в період навчання в школі. Істотним є і те, що основною причиною зниження гостроти зору у дітей шкільного віку є аномалії рефракції, на частку яких у структурі офтальмопатологіі припадає 43-75,5%.

Марюхніч Надія Володимирівна, лікар-офтальмолог вищої категорії клініки МЕДИКОМ, дає рекомендації, як саме проводити профілактику офтальмологічних порушень у дітей.

"Для профілактики офтальмологічних порушень рекомендується дотримуватися зорового режиму.

1. Основна вимога при роботі з комп'ютером, або іншим гаджетом, або книгою - відстань, яка повинна складати не менше 35-50 сантиметрів.

2. Тривалість зорового навантаження на близькій відстані - не більше 30-40 хвилин в дитячому віці і 1 години у дорослих, після чого треба зробити 10-15-хвилинну перерву, для розслаблення акомодацій м'язів. Це пов'язано з різними функціональними можливостями органу зору, і акомодації зокрема, у дітей і дорослих.

3. Освітленості робочого місця.

4. Фіксація об'єкта зорового завантаження, тобто не рекомендується читати в дорозі, на ходу, або лежачи, тому що через мінливого положення об'єкта зорового навантаження, відбувається надмірне напруження всіх груп акомодацій м'язів і як наслідок - астенопія! "

А як гаджети впливають на зір дорослих?

Ми по 8-9 годин працюємо за комп'ютером в офісі. І після робочого дня ще є активними користувачами гаджетів - або планшета або телефону.

"Саме через ненормовані зорові навантаження на близьких відстанях зір на дальші відстані, а іноді і зір на близькі відстані, погіршується", - каже Надія Володимирівна.

І це проблема вже мільйонів. Зараз близько двох третин українців мають короткозорість. А за даними ВОЗ до 2050 року короткозорість матиме кожна друга людина на планеті.

Найчастіша причина погіршення зорових функцій - це недотримання зорового режиму під час роботи на близькій відстані. Крім зорових причин, на погіршення зорових функцій впливає і дисбаланс вегетативної нервової системи.

Разом з тим відомо, що загальні соматичні захворювання організму, гіподинамія, слабкість опорної сполучної тканини, що виявляється наявністю порушень постави або формуванням плоскостопості, гормональний дисбаланс пубертатного періоду, а також несприятливі фактори навколишнього середовища є фоном для розвитку короткозорості в шкільному віці.

Дослідження показали, що достатній водний (питний) режим і збалансоване харчування відіграють важливу роль для збереження здорового зору. Для підтримки здоров'я очей необхідно вживати продукти, що містять лютеїн і зеаксантин (зелені овочі, апельсин, брокколі, кукурудза, перець, яєчний жовток) для дорослих і дітей з 12-13 років. Вітамін С (цитрусові, зелений перець, томати, брокколі, капуста), вітамін Е (рослинні жири, горіхи, листя салату, авокадо, ківі, паростки пшениці, яйця), цинк (риба, птиця, червоне м'ясо, крупи), омега 3 жирні кислоти (жирні сорти риби, лосось, сардини, тунець, скумбрія, оселедець).

Для збереження здорового зору рекомендується скоротити прийом в їжу продуктів з високим вмістом холестерину (жирна, смажена їжа). Відмовитися від куріння, вести активний спосіб життя.

Друга проблема офісних співробітників - це синдром сухого ока, коли ви починаєте відчувати печіння, дискомфорт, почервоніння очей, підвищене сльозовиділення. Цей стан провокується зниженням частоти кількості моргань в хвилину, (в нормі необхідно виконувати 16-20 моргань в хвилину для стабілізації захисної слізної плівки на поверхні ока) і наявністю сухого повітря в офісі. Ми значно менше моргаємо, коли зосереджені на комп'ютері або мобільному телефоні. Включений кондиціонер, відсутність моргання, використання люмінесцентних ламп для освітлення приміщень - все це сприяє втоми очей, відчуття свербежу та сухості, а також виникнення сонливості.

Люди з синдромом сухого ока відчувають роздратування передньої поверхні ока, відчуття піску в очах, свербіж або печіння очей, злипання вік, відчуття чогось стороннього в очах, надмірна сльозопродукція, дискомфорт при носінні лінз або затуманений зір, з часом виникає і світлобоязнь. Посилення синдрому сухого ока може призвести до пошкодження рогівки, розвитку кератиту і привести до стійкого зниження зору. Лікування при синдромі сухого ока направлено на відбудову захисної слізної плівки, яка покриває всю передню поверхню ока і захищає його від усіх факторів, зберігає вологість очі.

Для зменшення симптомів синдрому сухого ока необхідно наступне:

1. Згадувати регулярно моргати, коли читаєте або довго дивитесь на монітор комп'ютера. Щогодини зорового завантаження робити перерви в роботі.

2. Дотримуватися гігієни повік: 2 рази на день вмиватися теплою чистою водою, користуватися офтальмологічними серветками для гігієни повік. Стежити за температурою і вологістю повітря в приміщенні

3. Стежити за водним режимом і режимом харчування.

4. Використовувати окуляри для роботи за комп'ютером, які підвищать контрастність зображення, і відчуття частини синього спектра світла при проходженні через оптичну лінзу, що володіє шкідливим впливом на слізну плівку ока.

У більшості випадків сучасна медицина може відновити або хоча б зберегти зір. Головне, вчасно звернутися за допомогою до фахівця.

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