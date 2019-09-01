В Україні заборонили популярні ліки: документ

В Україні заборонили продаж і використання офтальмологічних крапель "Арутимол" (0,25%).

Всі серії цього препарату аптекам наказано знищити або повернути виробникові. Відповідне розпорядження від 30 серпня оприлюднила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на офіційному сайті.

Документ підписав глава відомства Роман Ісаєнко. У тексті сказано, що забороняється реалізація, застосування та зберігання всіх серій препарату Арутимол, краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці, вир-ва Німеччини.

Ілюстрація. Ліки TechCrunch

Заборона введена на підставі листа від ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції".

Відзначимо, "Арутимол" – це очні краплі, які застосовуються для лікування глаукоми і зниження внутрішньоочного тиску.

Текст розпорядження

Текст розпорядження

Як писав OBOZREVATEL, для працюючих за комп'ютером офтальмолог Джеффрі Аншель зі США розробив правило 20-20-20, яке може допомогти зняти напругу і запобігти стомленню очей.

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