В Ізраїлі сліпій жінці вставили зуб в око: вона прозріла

В Ізраїлі лікарі відновили зір сліпій пацієнтці, імплантувавши в око фрагмент її власного зуба. Рідкісна і складна операція була проведена в клініці "Бейлінсон".

Як повідомляє "Ізраїль по-російськи", жінка втратила зір через важке захворювання рогівки. Коли медики запропонували інноваційний метод пересадки, вона вирішила ризикнути.

Процедура має назву остеоодонтокерапротезування (OOKP) і складається з декількох етапів. Спочатку пацієнту видаляють здоровий зуб. З нього виготовляють пластину з отвором, куди вставляють штучну рогівку. Потім конструкція імплантується під шкіру людини на 2-4 місяці. На другому етапі проводиться імплантація комплексу в око пацієнта.

Подібні операції проводять всього в декількох клініках світу. Оскільки ізраїльські лікарі виконували це вперше, на допомогу їм прилетіли фахівці щелепно-лицевої хірургії зі Швейцарії.

Лікарня "Бейлінсон" Ізраїль по-російськи

"Ця операція призначена для пацієнтів, котрі повністю втратили зір, з важкими захворюваннями рогівки, яким не можна зробити пересадку від донора. Досі в ізраїльських пацієнтів не було навіть надії, однак тепер ми можемо це робити. Це дуже довгий, складний і небезпечний процес, але в більшості випадків результати приголомшливі. Ми повернули Ципі Балілі зір, і це варто всіх витрачених на навчання годин, ретельної підготовки, часу", - поділився офтальмолог Ейтан Лівні, який проводив операцію.

За інформацією видання, з видаленого у жінки зуба зробили пластинку у розмірі ока. В пластині просвердлили отвір діаметром 3 мм і вставили в нього штучну рогівку. Потім лікарі імплантували "зубну рогівку" в область під повікою, щоб організм побудував нові кровоносні судини, які будуть постачати її кров'ю. Перевага використання зубної тканини полягає в тому, що організм не ідентифікує "зубну рогівку" як чужорідне тіло, і відторгнення не відбувається.

Пацієнтка Ципі Балілі в лікарні "Бейлінсон" Ізраїль по-російськи

Через три місяці медики витягли "зубну рогівку" разом із судинами зі щоки жінки, очистили пошкоджене око, видаливши з нього деякі внутріочні структури, і пересадили отриману конструкцію в очну ямку. Незабаром пацієнтка почала бачити.

Лікарня "Бейлінсон" Ізраїль по-російськи

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Ізраїлі пацієнту відрізали голову, щоб врятувати йому життя.