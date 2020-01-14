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/ Офтальмологія

Травма ока: як надати першу допомогу

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Прогулянки на природі, продовження сезону мангала і використання продуктів піротехніки може призвести до отримання травми ока, потрапляння сторонніх тіл в наші очі. Ось короткі рекомендації про те, як діяти в подібній ситуації.

Обов'язковий набір, який, на мою думку, повинен бути у кожного, це:

  • будь-які, нехай навіть найдешевші зволожуючі краплі;

  • антибактеріальні краплі;

  • корнерегель.

При потраплянні будь-якого стороннього предмету (пісок, окалина, комаха) акуратно промиваємо очей проточною водою від зовнішнього кута до внутрішнього.

Відтягніть нижню повіку і подивіться, чи є чужорідне тіло в цій "кишеньці" або ж на поверхні рогівки. Якщо є, то постарайтеся видалити його. Якщо чужорідне тіло в рогівці – не чіпайте його. Видалити навряд чи вийде.

Закапайте кілька разів зволожуючими краплями, потім антибактеріальними і корнерегелем. Це зменшить дискомфорт. Якщо протягом години дискомфорт не став менше і ще посилився – терміново зверніться до травмпункту в цей же день!

При потраплянні рідини алгоритм дій той же.

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Перша допомога при травмі ока

Перша допомога при травмі ока

Ілюстрація

У випадку легкої контузії (удар в око або поруч з ним):

  • промийте прохолодною водою, щоб виключити чужорідне тіло;

  • покладіть холодне місцево на закрите око;

  • рану на повіці можна обробити антибактеріальними краплями і змастити корнерегелем.

Якщо не проходить біль, погіршується зір, з'явилася "фіранка" перел оком – терміново в травмпункт!

Не хочу нікого залякувати, але вчасно надана допомога може врятувати ваш зір!

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Автор
Юлія Прокоп&#39;єва Юлія Прокоп'єва
Тема
здоров'я
Тег
Біль в очах
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