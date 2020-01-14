Травма ока: як надати першу допомогу

Прогулянки на природі, продовження сезону мангала і використання продуктів піротехніки може призвести до отримання травми ока, потрапляння сторонніх тіл в наші очі. Ось короткі рекомендації про те, як діяти в подібній ситуації.
Обов'язковий набір, який, на мою думку, повинен бути у кожного, це:
будь-які, нехай навіть найдешевші зволожуючі краплі;
антибактеріальні краплі;
При потраплянні будь-якого стороннього предмету (пісок, окалина, комаха) акуратно промиваємо очей проточною водою від зовнішнього кута до внутрішнього.
Відтягніть нижню повіку і подивіться, чи є чужорідне тіло в цій "кишеньці" або ж на поверхні рогівки. Якщо є, то постарайтеся видалити його. Якщо чужорідне тіло в рогівці – не чіпайте його. Видалити навряд чи вийде.
Закапайте кілька разів зволожуючими краплями, потім антибактеріальними і корнерегелем. Це зменшить дискомфорт. Якщо протягом години дискомфорт не став менше і ще посилився – терміново зверніться до травмпункту в цей же день!
При потраплянні рідини алгоритм дій той же.
Перша допомога при травмі ока
Ілюстрація
У випадку легкої контузії (удар в око або поруч з ним):
промийте прохолодною водою, щоб виключити чужорідне тіло;
покладіть холодне місцево на закрите око;
рану на повіці можна обробити антибактеріальними краплями і змастити корнерегелем.
Якщо не проходить біль, погіршується зір, з'явилася "фіранка" перел оком – терміново в травмпункт!
Не хочу нікого залякувати, але вчасно надана допомога може врятувати ваш зір!
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".