Топ-5 головних міфів про здоров'я очей: лікар розповів правду

Зір - лімітований фактор в нашому житті, втративши який повернутися до повноцінного життя практично неможливо. Тому берегти очі потрібно завжди.

Але на жаль, не всі знають, як це можна робити, тим більше, що на заваді часто стають популярні міфи.

МедОбоз зібрав головні міфи про здоров'я очей, а професор-офтальмолог Сергій Риков допоміг їх розвінчати.

Комп'ютери псують зір дітей

Дуже часто мами-бабусі кажуть, що у дитини почав падати зір саме через те, що він користується гаджетами (планшет, комп'ютер, смартфон і ін.). Однак за словами доктора, головна причина короткозорості дитини – спадковість (якщо у нього є близькі родичі з "мінусом", хвороба проявиться приблизно з 8 років).

Також причиною може стати недоношеність малюка або перенесені інфекційні захворювання в перші три роки життя. Так що на зір в першу чергу впливають стан носоглотки і зубів, наявність паразитів в організмі, порушення нервової системи, і тільки на 13-15 місцях в списку причин погіршення зору стоять гаджети.

Восени і навесні зір погіршується

Багато в осінній або весняний період відзначають погіршення стану очей і якості зору. В основному це списується на примхи погоди, брак вітамінів і т.д.

Офтальмолог же рекомендує не мучити себе і свої очі, а звернутися до лікаря за призначенням протиалергічного засобу (загального або офтальмологічного). За його словами, причиною таких станів є алергія (весняний або осінній кон'юнктивіт). Запускати такі стани не варто, інакше вони можуть обернутися не просто дискомфорт, а складними запальними процесами.

Взимку окуляри не потрібні

Влітку сонцезахисні окуляри носить чи не кожен, а взимку – лише лижники і сноубордисти, і ті тільки на спусках.

Але як виявилося, взимку окуляри особливо потрібні, оскільки через сніг утворюється більше синього спектру – токсичного кольору для сітківки. Через це очі сильніше втомлюються. Щоб полегшити їхню участь, потрібно надягати окуляри з коричневими, бежевими або сірими лінзами.

Окуляри легко можна вибрати і самому

Сьогодні розкладку з сонцезахисними окулярами можна побачити і в переході, і біля торгових центрів – де завгодно. Але лікар рекомендує відправитися за ними все ж в магазин оптики, при якому працює офтальмолог. Там допоможуть визначити необхідний саме вам відсоток поглинаємості ультрафіолету, заміряють дистанцію між зіницями і т.д. Інакше неправильні заміри призведуть до головного головного болю, а "не ваш" рівень світлопоглинаємості може відобразитися навіть на потенції.

Гімнастика для очей – це казки

Про гімнастику для очей є багато інформації, але багато хто ставиться до неї скептично. Мовляв, казки на кшталт гомеопатії і ворожби.

Однак наш експерт запевняє – гімнастика для очей здатна допомогти поліпшити зір, якщо має місце перенапруження очних м'язів. Адже вона сприяє покращення живлення мускулатури очей за рахунок прискорення кровообігу.

Раніше OBOZREVATEL розвінчав головні міфи про лазерну корекцію зору.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!