Світ очима дальтоніків: опубліковані фото найгарніших місць планети

Люди з дальтонізмом через порушення візуального сприйняття бачать навколишній світ в інших фарбах.
Проект "Світ кольорів", створений некомерційною організацією Color Blind Awareness, представив фото популярних пам'яток архітектури з усієї планети очима людей з відхиленнями відчуття кольору, повідомляє La Repubblica.
Є кілька видів колірної сліпоти. При протанопії людині важко розрізнити червоний. Дейтеранопія характеризується неможливістю відрізняти зелений, а тританопія – синій.
Червоний пісковик в пустелі Арізони (протанопія зліва)
Скріншот repubblica.it
Парк Гуель в Барселоні (протанопія знизу)
Скріншот repubblica.it
Острів Мурано у Венеції (дейтеранопія зліва)
Скріншот repubblica.it
Базиліка святого Петра (трітанопія зліва)
Скріншот repubblica.it
Мачу-Пікчу (трітанопія знизу)
Скріншот repubblica.it
Як повідомляв MedOboz, харчування по середземноморського типу пов'язано з більш низькою поширеністю вікової макулярної дегенерації.
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