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/ Офтальмологія

Світ очима дальтоніків: опубліковані фото найгарніших місць планети

2.2т Читати матеріал російською

Люди з дальтонізмом через порушення візуального сприйняття бачать навколишній світ в інших фарбах.

Проект "Світ кольорів", створений некомерційною організацією Color Blind Awareness, представив фото популярних пам'яток архітектури з усієї планети очима людей з відхиленнями відчуття кольору, повідомляє La Repubblica.

Є кілька видів колірної сліпоти. При протанопії людині важко розрізнити червоний. Дейтеранопія характеризується неможливістю відрізняти зелений, а тританопія – синій.

Червоний пісковик в пустелі Арізони (протанопія зліва)

Червоний пісковик в пустелі Арізони (протанопія зліва)

Скріншот repubblica.it

Парк Гуель в Барселоні (протанопія знизу)

Парк Гуель в Барселоні (протанопія знизу)

Скріншот repubblica.it

Острів Мурано у Венеції (дейтеранопія зліва)

Острів Мурано у Венеції (дейтеранопія зліва)

Скріншот repubblica.it

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Базиліка святого Петра (трітанопія зліва)

Базиліка святого Петра (трітанопія зліва)

Скріншот repubblica.it

Мачу-Пікчу (трітанопія знизу)

Мачу-Пікчу (трітанопія знизу)

Скріншот repubblica.it

Як повідомляв MedOboz, харчування по середземноморського типу пов'язано з більш низькою поширеністю вікової макулярної дегенерації.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
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