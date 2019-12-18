Стріляй очима: лікар дав слушні поради для збереження зору

Сьогодні складно себе уявити без смартфона, планшета або лептопа: вважай, пропав з мережі – випав з життя.

І напевно багато хто помічав, що через кілька годин роботи, припустимо, з комп'ютером, стан очей залишає бажати кращого: відчуття піску, сухість, печення і "пливе картинка".

За словами професора-офтальмолога Сергія Рикова, причина цього дискомфорту в перенапруженні очних м'язів. І якщо у вас є схильність до розвитку будь-яких офтальмологічних захворювань, в перспективі подібна "стимуляція" може привести до стійкого погіршення зору.

Щоб не допускати подібного розвитку подій, лікар рекомендує читачам MedOboz прислухатися до методів, які допоможуть зняти навантаження з очей і зберегти гостроту зору.

Робота за комп'ютером стомлює очі Живи

Слідкуйте за часом

Лікар не наполягає на тому, що при бажанні зберегти зір потрібно геть відмовитися від використання гаджетів. Однак він рекомендує працювати з ними дозовано, наприклад, по техніці 3 до 1.

Так, через кожні 45 хвилин роботи перед монітором або з дисплеєм відпочивайте 15 хвилин. При чому цей відпочинок передбачає діяльність, що вимагає фокусування очей на далекі відстані (від 5 метрів). Наприклад, посидьте у вікна і порозглядуйте дерева в парку, вийдіть на вулицю і розгляньте вітрини віддалених магазинів і т.д.

Така перерва допоможе м'язам очей розслабитися і запобіжить їх гіпертонусу, який часто і супроводжується розпливчастістю зору після закінчення робочого дня.

Обзаведіться краплями

Частий супутник офісних працівників – синдром сухого ока. Від нього страждають близько 70% людей, які працюють з гаджетами, при чому більшість з них – жінки. Причина такої несправедливості в ендокринних особливостях, циклічності, прийомі протизаплідних препаратів, використанні косметики, тривалому проведенню часу на кухні за приготуванням та інших факторах, які роблять очі більш чутливими і сприйнятливими, в тому числі і до навантажень.

Щоб уникнути неприємного відчуття сухості і "піску", лікар рекомендує кожні дві години закапувати в очі "штучні сльози" - спеціальні зволожуючі краплі, які зімітують природне зволоження.

При цьому професор радить обирати собі краплі не навмання, а разом з офтальмологом, який, при необхідності, призначить додаткові дослідження, щоб підібрати максимально імпонуючі вам препарат.

Заведіть собаку

Будь-яке навантаження вимагає якісного розвантаження. У тому числі і зорове. Так, після робочого дня варто зайнятися чимось, що нормалізує вашу фізичну активність і дозволить, знову ж таки, попрацювати очима на далекі відстані. Відмінний варіант – плавання, бадмінтон, теніс, футбол або прогулянки. Щоб забезпечити собі останні і не шукати виправдань для відмови на кшталт "нельотна погода" або "немає настрою", заведіть собаку – з нею ви вже точно будете виходити гуляти кожен день мінімум на годину. А відволікання від рутини і позитивні емоції ще й приведуть в норму психологічний стан, що теж благотворно позначиться на стані очей.

Стріляйте очима

Ще один спосіб повернути очі в норму після роботи – гімнастика. Нехитрі вправи на зразок ведення зіницями вліво-вправо, вгору-вниз, по колу і діагоналі допоможуть розробити очні м'язи і "навчать" їх швидко розслаблятися.

Прекрасним доповненням до зарядки стане теплова процедура. Нетривала концентрація теплової енергії на очах допоможе м'язам максимально розслабитися і допоможе позбутися від неприємних відчуттів.

Для проведення такої процедури можна придбати спеціальні окуляри (схожі на маску для сну), або просто прикладати теплий м'який рушник або розтерті долоні. Тільки не варто вдаватися до застосування всіляких ламп, які обіцяють подібний ефект - насправді вони навряд чи допоможуть, а швидше заподіють масу шкоди.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим може закінчитися неправильний підбір окулярів.

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