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/Офтальмологія

Знижує ризики страшної хвороби: названа корисна дієта

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Харчування по середземноморського типу пов'язано з більш низькою поширеністю вікової макулярної дегенерації (ВМД).

ВМД – це хронічне захворювання центральної області сітківки ока (макули), яке призводить до поступової втрати центрального зору, необхідного для чіткого сприйняття предметів.

Фахівці з Медичної школи клініки Майо (США) визначили, що середземноморська дієта корисніша для літніх людей у віці 85 років і старше, пише видання Medscape Medical News.

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Середземноморська дієта

Середземноморська дієта

pixabay.com

Автори прийшли до висновку, що дотримання раціону, багатого поживними речовинами, включаючи фрукти, овочі, бобові і рибу, а також зі скороченням споживання червоного або переробленого м'яса і солоної їжі, може запобігти розвитку ВМД з високою ймовірністю.

Раніше MedOboz писав, що Американська діабетична асоціація ухвалила дієту для хворих на діабет. Систематизовано велику кількість рецептів, в основу харчування ліг середземноморський тип харчування.

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Тема
здоров'я
Тег
диета
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