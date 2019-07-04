Знижує ризики страшної хвороби: названа корисна дієта

Харчування по середземноморського типу пов'язано з більш низькою поширеністю вікової макулярної дегенерації (ВМД).

ВМД – це хронічне захворювання центральної області сітківки ока (макули), яке призводить до поступової втрати центрального зору, необхідного для чіткого сприйняття предметів.

Фахівці з Медичної школи клініки Майо (США) визначили, що середземноморська дієта корисніша для літніх людей у віці 85 років і старше, пише видання Medscape Medical News.

Середземноморська дієта pixabay.com

Автори прийшли до висновку, що дотримання раціону, багатого поживними речовинами, включаючи фрукти, овочі, бобові і рибу, а також зі скороченням споживання червоного або переробленого м'яса і солоної їжі, може запобігти розвитку ВМД з високою ймовірністю.

Раніше MedOboz писав, що Американська діабетична асоціація ухвалила дієту для хворих на діабет. Систематизовано велику кількість рецептів, в основу харчування ліг середземноморський тип харчування.

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