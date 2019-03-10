Сигнал про допомогу: названа серйозна небезпека "втомлених" очей

Фахівці повідомляють, що більшість випадків почервоніння очей вимагають звернення до лікаря.

Про це пише портал opticlub. Відзначається, що такий симптом, який проявляється без супутніх проблем, може бути безболісним і майже нешкідливим, хоча й сигналізує про наявну проблему.

Водночас почервоніння, особливо таке, що спостерігається тривалий час разом із іншими симптомами, може сигналізувати про серйозне захворювання.

В основному "червоні очі" можуть виникати через наступні причини:

тривале перебування на сонці;

сухе повітря;

пил;

застуда;

алергічні реакції;

бактерії і віруси.

Почервоніння може бути викликано також травмою ока, раптовим підвищенням очного тиску.

Проблеми із зором можуть викликати субкон'юнктивальний крововилив — кров'яна пляма, яка може з'явитися на одному оці через напругу, мікроорганізми або інші причини. Якщо вона не супроводжується болем, то проходить через сім-десять днів.

До серйозних причин почервоніння очей відносять інфекції, які можуть виникати в різних структурах очей і зазвичай викликають додаткові симптоми, такі як:

біль;

виділення з очей;

свербіж в очах;

зміни зору.

Лікарі відзначають, що якщо людина відчуває зміни в чіткості зору, її хвилює біль в очах та їх почервоніння, чутливість до світла, виділення з одного або обох очей, симптоми тривають довше двох днів, — варто звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.

pexels.com

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