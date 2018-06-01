Революційний прорив: на 3D-принтері надрукували рогівку ока

Учені з Університету Ньюкасла в Англії створили першу тривимірну людську рогівку.

Розробка дозволить прискорити процес трансплантації, пише "КП" з посиланням на слова дослідників.

Так, у всьому світі налічується більше 10 мільйонів чоловік, які страждають від захворювань рогівки і майже 5 мільйонів чоловік, які повністю втратили зір через опіки, розриви або абразії рогівки. Більшість із них очікують трансплантації, але донорів дуже мало.

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На 3D-принтері надрукували рогівку ока

На жаль, найближчим часом процедура трансплантації 3D-рогівки здійснюватися не буде. Дослідники пояснили, що вони хочуть провести ряд додаткових випробувань, а це може зайняти кілька років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, споживання значної кількості білка знижує ризик серцевої недостатності і передчасної смерті.