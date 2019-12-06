Окуляри можуть привести до імпотенції: лікар попередив про небезпеку

Взимку сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж влітку.

При цьому до вибору цього аксесуара потрібно підходити з розумом, інакше наслідки можуть бути сумними – головні болі, перенапруження очей і навіть порушення потенції.

На що звернути увагу, вибираючи свою пару, підказав журналісту MedOboz доктор медичних наук, професор-офтальмолог Сергій Риков.

Неправильні можуть підірвати здоров'я Myslo

Зимові окуляри – кому які?

Окуляри взимку потрібні тому, що в цю пору року більше синього спектра світла (наприклад, через сніг), а він негативно впливає на стан і здоров'я очей. Тому окуляри варто надягати обов'язково, при цьому вони повинні бути коричневими, бежевими, сірими або чорними.

Рівень же УФ захисту правильних окулярів для кожного свій: дітям – 70-80%, блондинам (через менш виражений пігментний шар очей) - близько 220%, брюнетам - близько 160%.

Як підбирати аксесуар?

Купувати окуляри на розкладках у метро або торгових центрів не варіант – потрібно йти до офтальмолога і визначати ваші параметри в індивідуальному порядку.

Справа в тому, що для початку лікар повинен визначити, який вам потрібен відсоток поглинання ультрафіолету (робиться це за допомогою спеціального обладнання), дистанцію між зіницями і т.д., а потім виписати рецепт. Інакше наслідком можуть стати поява головних болів навіть після нетривалого носіння окулярів і сильні болі в очах.

Крім того, як зазначає професор, недавнє дослідження показало, що у чоловіків неправильно підібрані окуляри можуть навіть спровокувати порушення потенції. Такі наслідки можуть виникнути, наприклад, якщо чоловіки користуються сонцезахисними окулярами з занадто великим відсотком затемненості. При цьому чим темніше окуляри, тим більше ризиків.

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