Офтальмолог розповів про небезпеку популярних косметичних процедур

Сьогодні щоб стати "рум'янішою та білішою" необов'язково сидіти годинами біля дзеркала, накладаючи тонни косметики. Досить іноді на годинку-дві зайти в салон краси, де тобі наростять вії, намалюють брови, обколють обличчя різними препаратами, і вуаля – хоч на обкладинку журналу.

Однак не всі процедури минають безслідно для здоров'я. Професор-офтальмолог Сергій Риков розповів MedOboz, які можуть бути наслідки для очей від найбільш поширених практик.

Уколи краси можуть бути небезпечними ТСН

Ботокс проти зморшок

Цей препарат знайшов застосування і в медичних цілях. Так, офтальмологи застосовують його, наприклад, щоб опустити верхні повіки для уникнення пересихання очей (під час певних патологій, коли повіки не опускаються повністю самостійно), або ж для корекції косоокості (ботоксом паралізуються очні м'язи, що сприяє відновленню симетрії).

Водночас у косметології ботокс може нашкодити. Зокрема, коли препарат вводиться в м'яз чола, опускаються повіки й брови, через що верхні повіки стають важкими, з'являється відчуття тиску, від чого постійно хочеться закинути голову вище і з'являється головний біль напруги. Крім того, через порушення рухових функцій повік моргання відбувається рідше, що провокує розвиток синдрому сухого ока.

Гіалуронка замість крему

На перший погляд шкоди від гіалуронової кислоти немає. Але головна небезпека процедури обколювання нею обличчя – високий ризик косметолога потрапити в неправильну зону. Наприклад, можна зачепити не той м'яз в області очей, що надалі приведе до його паралічу або гіпертонусу та позначиться на стані очей і якості зору.

Нарощування вій

На повіках розташовані залози, що виділяють жир, який змазує рогівку, щоб вона була здоровою. Якщо ж до натуральних волосин приклеїти штучні, робота залоз порушується.

Ба більше, кожна вія після процедури нарощування важчає, тисне на волосяний фолікул, від чого під нею може початися запальний процес. Часто це може призвести до розвитку хронічного блефариту та інших неприємних захворювань, які супроводжуються виділеннями з очей, висипаннями тощо.

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