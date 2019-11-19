Очки или контактные линзы? Что выбрать?

Сегодня поговорим об очках. Итак, плюсы:

защита от УФ для глаз и кожи век (при наличии УФ фильтра!);

защита от пыли, ветра, насекомых и др.;

четкое зрение на разных расстояниях (офисные и прогрессивные линзы для пресбиопов);

не усугубляют сухость глазной поверхности, плюс могут иметь дополнительные функции (антиблик, поляризация);

нет противопоказаний к ношению;

нет необходимости прикасаться к глазам – меньше риск инфицирования;

удобны для эпизодического использования пациентам, не нуждающимся в постоянной коррекции (для чтения пресбиопам, для вождения при незначительном минусе или астигматизме);

при стабильном зрении и правильном уходе не требуют частой замены и дешевле линз в долгосрочной перспективе;

Очки не имеют противопоказаний к ношению

Имеют такие минусы:

при больших диоптриях хуже переносятся, требуют длительной адаптации (искажают размер предметов, линза более тяжелая и толстая);

при разнице между глазами более 2-2,5Д нет возможности дать полную коррекцию каждому глазу: в головной мозг будет поступать разная информация о размере предметов, что чревато дискомфортом и непереносимостью;

запотевают при смене температуры, неудобны в дождливую погоду (решается с помощью специальных покрытий);

часто неудобны при занятиях спортом (в то же время, специальные очки рекомендованы американской академией офтальмологии для защиты глаз от травм при контактных видах спорта пациентам из группы риска, но у нас, кажется, подобная практика не общепринята);

ограничивают периферическое зрение, вызывают искажения по краю оправы (в асферическом дизайне линз эти неудобства сведены к минимуму);

не всем нравятся, часто их стесняются дети;