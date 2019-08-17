Не лише чорниця: названі найкорисніші для очей продукти

Окрім усім відомої чорниці, існують й інші продукти, корисні для зору і здоров'я очей.

Серед них – морква, жовті помідори, зелений перець і огірки, розповів в ефірі ObozTV офтальмолог, доктор медичних наук Сергій Риков.

"У нас на очному дні є центральна ямка. Називається жовта ямка (місце найбільшої гостроти зору в сітківці ока. – Ред.). І чому жовтий колір? Чому морква? Тому що бета-каротини знаходяться якраз у центральній частині. І рекомендується вживати все, що жовтого і зеленого кольору", – пояснив Риков.

У сезон, за словами лікаря, необхідно їсти побільше свіжих салатів.

"Хто, наприклад, любить червоні помідори – перейдіть на жовті. А огірок, перець – все має бути зеленого кольору. Тоді ви будете отримувати необхідну кількість вітамінів", – уточнив він.

А ось щоб чорниця добре засвоювалася організмом, офтальмолог порадив обов'язково додавати до неї сметану.

"У чорниці є флавоноїди, які теж допомагають (очам. – Ред.). Але чорницю потрібно правильно вживати. 1 стакан чорниці щодня. Без цукру, але з ложкою 20-відсоткової сметани. Саме жиророзчинні вітаміни дають можливість засвоюватися флавоноидам", – поділився Риков.

Чорниця зі сметаною і без цукру – корисне літнє блюдо bauerfeind.ba

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