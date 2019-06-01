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/Офтальмологія

Молода жінка після застосування очних крапель прокинулася сліпою на одне око

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Британка Вікторія Меддок через три дні після застосування очних крапель перестала бачити правим оком внаслідок розвитку глаукоми.

Про це повідомляє DailyMail.

27-річна дівчина мала проблеми з погіршенням зору правого ока і намагалася самостійно вилікуватися за допомогою очних крапель. Ситуація погіршилася і їй довелося звернутися до лікарів, які поставили Вікторії діагноз синдром ірідокорнеального ендотелію, який включає набряк рогівки з подальшою зміною райдужної оболонки.

Молода жінка після застосування очних крапель прокинулася сліпою на одне око

Внаслідок хвороби і підвищеного очного тиску у дівчини розвинулася глаукома – одного ранку вона прокинулася сліпою на одне око. Лікарі, які діагностували захворювання, були шоковані – часто глаукому фіксують у літніх людей старше 70 років.

Щоб уникнути втрати зору Меддок зробили операцію з видалення рідини з ока. Зір повернувся, однак через три місяці дівчина знову прокинулася з тією ж проблемою. Лікарі були змушені приступити до повторного хірургічного втручання, яке на цей раз пройшло успішно.

Молода жінка після застосування очних крапель прокинулася сліпою на одне око

Переживша в 27 років глаукому Вікторія рекомендує всім мінімум двічі на рік проходити медичне обстеження і берегти очне здоров'я.

Молода жінка після застосування очних крапель прокинулася сліпою на одне око

Раніше ми повідомляли про шість найбільш ранніх ознак розвитку глаукоми.

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