Молода жінка після застосування очних крапель прокинулася сліпою на одне око

Британка Вікторія Меддок через три дні після застосування очних крапель перестала бачити правим оком внаслідок розвитку глаукоми.

Про це повідомляє DailyMail.

27-річна дівчина мала проблеми з погіршенням зору правого ока і намагалася самостійно вилікуватися за допомогою очних крапель. Ситуація погіршилася і їй довелося звернутися до лікарів, які поставили Вікторії діагноз синдром ірідокорнеального ендотелію, який включає набряк рогівки з подальшою зміною райдужної оболонки.

Внаслідок хвороби і підвищеного очного тиску у дівчини розвинулася глаукома – одного ранку вона прокинулася сліпою на одне око. Лікарі, які діагностували захворювання, були шоковані – часто глаукому фіксують у літніх людей старше 70 років.

Щоб уникнути втрати зору Меддок зробили операцію з видалення рідини з ока. Зір повернувся, однак через три місяці дівчина знову прокинулася з тією ж проблемою. Лікарі були змушені приступити до повторного хірургічного втручання, яке на цей раз пройшло успішно.

Переживша в 27 років глаукому Вікторія рекомендує всім мінімум двічі на рік проходити медичне обстеження і берегти очне здоров'я.

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