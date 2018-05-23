Многие дети (ну и родители тоже), которые видели битву Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах, знают: лазеры – это круто.

А вот, что возможно многие не знают: при небезопасном использовании, без особого контроля высококонцентрированный свет лазера, даже от игрушки, может быть очень опасным, приводить к серьёзным поражениям глаз и даже слепоте.

Обычно не для того, кто этим лазером играет, а для тех, кто оказался в диапазоне действия лазерного луча.

Американский FDA был очень озабочен этой проблемой и даже выпускал руководство по безопасному использованию лазерных игрушек.

Довольно опасно то, что повреждение глаз от лазерных игрушек не проявляется сразу же, зрение ухудшается постепенно, медленно, незаметно в течение нескольких дней или даже недель. В конечном итоге, глаза могут и не восстановиться.

Лазер создаёт мощный направленный луч электромагнитного излучения, который используется во множестве вещей, от музыкальных проигрывателей и принтеров до инструментов для глазных операций.

Кроме детских игрушек с лазером существует ещё и лазерные указки, которые дети часто используют в качестве развлечения.

Прочтите советы по безопасному использованию лазерных игрушек:

Никогда не направляйте и не светите на кого-либо, включая животных. Попадание луча лазера в глаза, возможно даже более опасно, чем ситуация, когда ребёнок смотрит прямо на солнце.

Не направляйте лазер на транспорт, воздушные судна и блестящие поверхности. Помните, что это может привести к опасным ситуациям для тех, кто управляет транспортом или для тех, кто занимается физическими упражнениями, спортом.

При выборе игрушки обратите внимание на маркировку о классе безопасности. Для детских игрушек это должен быть Класс 1 (Class 1 Laser Product).

Не покупайте детям лазерные указки и не разрешайте играть ими. Лазерная указка – это не игрушка.

Не покупайте и не используйте лазерные устройства мощностью более 5 Ватт (mW) или на ярлыке нет данных о его мощности.

Незамедлительно обратитесь к своему врачу за консультацией, если подозреваете травму глаза, полученную от лазера.