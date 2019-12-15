"Керують" очима: вчені створили революційні лінзи

У Південній Кореї створили контактні лінзи, які можуть стежити за станом очей, виявляти проблеми із зором і допомагати в лікуванні.

Для цього вчені помістили в лінзи мініатюрні електронні схеми, акумулятори та антени, передає WebMD. Розробка повинна управлятися спеціальними електронними пристроями і самостійно заряджати нановолокна.

Відзначається, що нові лінзи не обмежують поле зору і не повинні викликати роздратування чи взагалі дискомфорту при використанні.

"Теоретично цей пристрій може знайти на ранній стадії такі серйозні захворювання, як глаукома або діабет", – зазначив автор дослідження Санг-Янг Лі. Для цього лінзи повинні безперервно перевіряти рідини очей і аналізувати їх.

Лі додав, що розумні лінзи такі ж маленькі, м'які та гнучкі, як звичайні контактні лінзи.

Розробка вже пройшла перші тести на кроликах і одному добровольці. Протягом 10 хвилин носіння лінзи не викликали ні дискомфорту, ні помітного почервоніння очей. Тестовий пацієнт не скаржився на обмеженість поля зору.

При цьому розробники поки не запланували масштабного дослідження лінз на людях.

люстрація. Контактні лінзи trendblog.net

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