Если замучили блефариты, проанализируйте, должное ли внимание уделено гигиене век в вашей схеме лечения.
Гигиена век – обязательный компонент лечения блефарита! Без этого не рассчитывайте на стойкую ремиссию!
Проводится 1-4 раза в день (в зависимости от тяжести процесса и временного ресурса).
Длительно (несколько месяцев), лучше постоянно! В период ремиссии важно следить за гигиеной век для предотвращения новых обострений (можно сокращать частоту/наполнение после обсуждения с врачом).
Гигиена век проводится в 3 этапа:
Тёплый компресс на векина 5-15 минут (размягчает корочки у корней ресниц, открывает протоки желёз век, делает их секрет более жидким). Смочите полотенце в тёплой водопроводной воде, отожмите и положите на закрытые глаза. Важно именно тепло! Не имеет смысла заваривать чай или кипятить воду. По мере остывания компресса смачивайте его вновь, поддерживая постоянную температуру. Удобно использовать гелевые маски для глаз. Их можно нагревать в микроволновке или в тёплой воде.
Массаж век (активизирует отхождение секрета желёз век, способствует рассасыванию халязиона). Пальцем или ватной палочкой массируйте верхнее веко в направлении сверху вниз (глаза закрыты), нижнее – снизу вверх (глаза открыты). Халязион массируйте круговыми движениями.
Очищение края век. Смочите ватную палочку в растворе детского шампуня в разведении с водой и пройдитесь ею вдоль ресничного края век от внутреннего края к наружному, очищая их от отделяемого, корочек и др. С этой целью можно использовать специальные средства для век (блефарошампунь, салфетки).
Гигиена век
Иллюстрация
При наличии признаков демодекоза вам могут быть рекомендованы средства с маслом чайного дерева. Для борьбы с блефаритом также используют аппаратное лечение.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.