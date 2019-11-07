Тёплый компресс на векина 5-15 минут (размягчает корочки у корней ресниц, открывает протоки желёз век, делает их секрет более жидким). Смочите полотенце в тёплой водопроводной воде, отожмите и положите на закрытые глаза. Важно именно тепло! Не имеет смысла заваривать чай или кипятить воду. По мере остывания компресса смачивайте его вновь, поддерживая постоянную температуру. Удобно использовать гелевые маски для глаз. Их можно нагревать в микроволновке или в тёплой воде.