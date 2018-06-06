Вопрос про плавающие мушки в глазах беспокоит многих. Давайте разбираться, что это за симптом?

Чаще всего пациенты жалуются на мушки, пятна, полупрозрачные нити, паутинку перед глазом, которые перемещаются ("плавают") вслед за движением глазных яблок. Они становятся более заметными на светлом однотонном фоне (голубое небо, белая стена).

Эти симптомы многих пугают и раздражают. Однако спешу вас успокоить! В подавляющем большинстве случаев плавающие мушки – симптом безобидной деструкции стекловидного тела (гелеобразной массы, заполняющей больший объём глазного яблока). Находится стекловидное тело между хрусталиком и сетчаткой. С возрастом происходит "разжижение" этого геля, и коллагеновые волокна в его составе начинают сжиматься, образуя конгломераты причудливых форм, тени от которых вы и видите в виде плавающих мушек и нитей. Это и называется деструкция (синерезис) стекловидного тела.

Плавающие помутнения могут встречаться в любом возрасте, но становятся более распространёнными после 50 лет.

Как правило, мелкие мушки не доставляют беспокойства, со временем мы к ним привыкаем и практически не замечаем. Более крупные помутнения могут быть связаны с, так называемой, отслойкой задней гиалоидной мембраны (результат отделения стекловидного тела от сетчатки). Обычно в проекции диска зрительного нерва (месте наиболее плотного прикрепления стекловидного тела к сетчатке) в этом случае можно увидеть плавающее помутнение в виде кольца (кольцо Вейса). Как правило, отслойка задней гиалоидной мембраны не представляет опасности для зрения, но иногда она может осложняться кровоизлияниями в стекловидное тело, разрывом, отслойкой сетчатки и др.

При наличии этих факторов риска повышается вероятность появления мушек:

возраст > 50 лет;

близорукость (чем она больше, тем раньше могут появится симптомы);

травмы глаза;

глазные операции (удаление катаракты);

воспалительные заболевания (увеиты);

диабетическая ретинопатия.

Лечение

Для большинства пациентов проблема мушек в глазах не стоит остро. Со временем головной мозг адаптируется, и пациент практически перестаёт замечать эти мушки. Но есть категория пациентов, для которых они становятся серьёзной проблемой: мешают хорошему зрению, не позволяют работать, сильно влияют на общее психоэмоциональное состояние. В этом случае встаёт вопрос о лечении.

Итак, никакие капли или уколы при ДСТ не имеют научного подтверждения своей эффективности. Поэтому, пожалуйста, не тратьте свои деньги на фуфломицины.

Единственные возможные варианты лечения – это:

Лазерный витреолизис – с помощью лазера крупные помутнения дробятся/выпариваются, в результате чего становятся менее заметными. Это, пожалуй, оптимальный вариант лечения ДСТ по соотношению плюсов и минусов. Тем не менее, применяется он не так нечасто, сопряжен с определёнными рисками, нет надёжных исследований, подтверждающих безопасность и эффективность этого метода.

Витрэктомия – это хирургический метод лечения, представляющий собой удаление стекловидного тела. На практике мне ни разу не встречался хирург, который бы взялся удалять стекловидное тело из-за деструкции. Риски при этой операции значительно превышают неприятные ощущения от плавающих мушек.

Важно помнить! Не всегда мушки в глазах – явление безобидное.

Вам следует обратиться к врачу, если:

Количество плавающих помутнений резко увеличилось;

Появились вспышки-молнии в глазу с мушками;

Появилась "занавеска", закрывающая часть поля зрения;

Снизилась острота зрения;

Появлению мушек предшествовали глазные травма или операция.

В этих случаях необходимо исключать следующие причины:

воспаление в заднем отрезке глазного яблока (увеит: инфекционный, аутоимунный и др.);

кровоизлияние в стекловидное тело (гемофтальм). Основные причины: диабет, артериальная гипертензия, тромбоз, травма, осложнённая ЗОСТ;

глазные операции (введение в стекловидное тело лекарственных препаратов, витреоретинальная хирургия);

разрывы и, как следствие, отслойка сетчатки. В 10-15% это осложнение острой ЗОСТ. В группе риска пациенты с гемофтальмом (настоящим или в анамнезе), с предшествующим разрывом/отслойкой сетчатки на другом глазу или отягощённым семейным анамнезом по отслойке, близорукие пациенты, а также пациенты с ранним началом катаракты;

У всех пациентов со свежей ЗОСТ должна быть осмотрена периферия сетчатки, то есть необходим осмотр глазного дна на широком зрачке. При плохой визуализации глазного дна (при гемофтальме или катаракте) выполняют ультразвуковое исследование (В-скан) для исключения отслойки сетчатки.